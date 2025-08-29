Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Diaspora Biserica românească din Herning, Danemarca, a fost sfințită

Biserica românească din Herning, Danemarca, a fost sfințită

Galerie foto (8) Galerie foto (8) Diaspora
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 29 August 2025

Comunitatea ortodoxă românească din orașul danez Herning a trăit joi, 28 august, un moment istoric, de mare binecuvântare. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii parohiale, cu hramurile „Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul” și „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”.

După rânduiala de târnosire a Sfintei Mese și sfințirea întregului lăcaș, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în mijlocul numeroșilor credincioși români din Herning și din împrejurimi, veniți să se bucure de acest eveniment istoric pentru parohie.

Biserica parohială, ridicată inițial în anul 1911 de comunitatea luterană locală, a fost cumpărată în 2013 de credincioșii români, care au adaptat și înfrumusețat edificiul după rânduiala ortodoxă.

În anul 2017 a fost construit Altarul, iar din 2018 lăcașul păstrează cu evlavie și o copie a icoanei Maicii Domnului „Sporirea minții”, spre folosul duhovnicesc al credincioșilor.

 

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   PS Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord
