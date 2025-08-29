Biserica românească din Herning, Danemarca, a fost sfințită

Comunitatea ortodoxă românească din orașul danez Herning a trăit joi, 28 august, un moment istoric, de mare binecuvântare. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii parohiale, cu hramurile „Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul” și „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”.

După rânduiala de târnosire a Sfintei Mese și sfințirea întregului lăcaș, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în mijlocul numeroșilor credincioși români din Herning și din împrejurimi, veniți să se bucure de acest eveniment istoric pentru parohie.

Biserica parohială, ridicată inițial în anul 1911 de comunitatea luterană locală, a fost cumpărată în 2013 de credincioșii români, care au adaptat și înfrumusețat edificiul după rânduiala ortodoxă.

În anul 2017 a fost construit Altarul, iar din 2018 lăcașul păstrează cu evlavie și o copie a icoanei Maicii Domnului „Sporirea minții”, spre folosul duhovnicesc al credincioșilor.