Diaspora românească din Carolina de Sud în sărbătoare

Comunitatea ortodoxă românească din Easley, Carolina de Sud (SUA), a trăit un moment de profundă însemnătate eclesială, prilejuit de sfințirea bisericii Misiunii Ortodoxe Române „Sfântul Grigorie Teologul”. Slujba de târnosire, săvârșită de doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, a consfințit așezarea deplină a lăcașului în rânduiala liturgică a Bisericii, încununând un parcurs pastoral și misionar început în urmă cu aproape un deceniu și susținut prin efortul clerului și al credincioșilor din această parte a diasporei românești.

În ziua prăznuirii Sfinților Ierarhi Atanasie cel Mare și Chiril al Alexandriei, 18 ianuarie 2026, când Biserica îi cinstește pe cei care, luminați de Duhul Sfânt, au apărat cu statornicie adevărul dogmatic și au mărturisit neclintit dreapta credință în dumnezeirea lui Hristos, comunitatea românească ortodoxă din Easley, Carolina de Sud (SUA), a trăit un moment de aleasă împlinire duhovnicească. Biserica cu hramul „Sfântul Grigorie Teologul” a fost sfințită de doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Rânduiala târnosirii a început în ajunul Duminicii a 29‑a după Rusalii, când, după încheierea Vecerniei, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a săvârșit slujba depunerii cinstitelor moaște ale Sfinților Mucenici Epictet și Astion pe Sfântul Disc.

A doua zi, dis‑de‑dimineață, înconjurați de preoți și diaconi, ierarhii au invocat harul Preasfintei Treimi înaintea ușilor bisericii. Lăcașul a fost apoi înconjurat de soborul slujitor, cu trei opriri - la fiecare absidă - în cadrul cărora a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin însemnarea, în chipul Sfintei Cruci, cu Sfântul și Marele Mir. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul au pecetluit apoi Masa Sfântului Altar, în care au fost așezate fragmente din moaștele celor doi sfinți martiri din Halmyris, și au sfințit interiorul bisericii și catapeteasma, încununându‑se astfel lucrările de reabilitare, consolidare și de înfrumusețare începute în vara anului 2024.

În prezența membrilor Consiliului parohial, a ctitorilor, binefăcătorilor și a numeroșilor credincioși veniți din întreaga Americă de Nord, evenimentul a continuat cu Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul. Alături de pr. Bogdan Cojoleancă, parohul bisericii, din soborul slujitor au făcut parte pr. Iulian Aniței, protopop al Protopopiatului de Sud, foștii preoți parohi, precum și slujitori ai sfintelor altare de la parohiile din statele Carolina de Sud și Texas.

După citirea Sfintei Evanghelii rânduite pentru această zi, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a rostit un cuvânt de învățătură, în care a evidențiat faptul că împlinirea exterioară a rânduielilor bisericești, atunci când nu este însoțită de recunoștință și comuniune, poate conduce la slăbirea relației vii a omului cu Dumnezeu. Ierarhul a subliniat că adevărata măsură a credinței nu constă doar în respectarea practicilor religioase, ci în transformarea lăuntrică a persoanei, manifestată prin recunoștință, milostenie și viețuire creștină autentică.

La ceas de aleasă sărbătoare pentru comunitatea românească de pe aceste meleaguri, răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Corului psaltic „Sfântul Inochentie de la Probota”, din județul Suceava, sub îndrumarea părintelui Constantin Dan Magdalena.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Nicolae a evidențiat profunda semnificație duhovnicească a slujbei de sfințire a bisericii, înțeleasă ca o chemare adresată fiecărui credincios la un pelerinaj spiritual de la lume către Biserică și, prin aceasta, către Împărăția lui Dumnezeu. Pornind de la rânduiala liturgică a târnosirii, ierarhul a subliniat că trecerea prin biserică, întâlnirea cu iconostasul - ca memorie și anticipare a istoriei mântuirii -, împărtășirea cu Sfintele Taine și intrarea, pentru această zi, în Sfântul Altar sunt expresii ale drumului lăuntric al omului către comuniunea deplină cu Hristos. Slujba nu vizează doar sfințirea unui edificiu, ci reînnoirea vieții credincioșilor în Duhul Sfânt, începută la Botez și confirmată la fiecare Sfântă Liturghie.

În semn de apreciere pentru dragostea și jertfa întregii comunități, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae a dăruit bisericii o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos, ca mărturie a acestei zile deosebit de importante, când lăcaşul de cult a primit podoaba sfințirii. De asemenea, pentru bogata activitate misionar‑pastorală, părintelui paroh i‑a fost conferit Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

La final, părintele Bogdan Cojoleancă i‑a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru slujire și pentru binecuvântarea oferită comunității românești din Greenville.

Gândul de recunoștință s‑a îndreptat apoi către ierarhul din Bucovina, a cărui prezență a fost înțeleasă ca o punte vie între comunitatea din diaspora și tradiția duhovnicească a României, dar și ca o sămânță bună așezată într‑un pământ roditor, chemată să aducă roadă în viața Bisericii.

La îndemnul și cu binecuvântarea chiriarhului, toți cei prezenți s‑au închinat în Sfântul Altar și au sărutat Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, primind în dar, din partea Consiliului parohial, câte o iconiță cu Sfântul Grigorie Teologul și un burete din vată cu care a fost șters Sfântul Prestol la momentul pecetluirii.

Scurt istoric

Misiunea Ortodoxă Română „Sfântul Grigorie Teologul” din zona Greenville, Carolina de Sud, a fost înființată la 26 august 2017, prin osteneala părintelui Nicolae Clempuș, pentru românii ortodocși din această regiune. La finalul anului 2017, misiunea a primit hramul „Sfântul Grigorie Teologul”, iar la 12 februarie 2018 a fost înregistrată oficial în statul Carolina de Sud. În luna decembrie a anului 2020, comunitatea s‑a mutat în actualul spațiu liturgic din Easley, Carolina de Sud, unde viața liturgică a misiunii s‑a așezat și s‑a împlinit sub binecuvântarea arhierească a Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi.

La 15 august 2021, prin purtarea de grijă a Părintelui Mitropolit, a fost numit paroh preotul David Hudson, iar la începutul lunii noiembrie a aceluiași an a fost achiziționată proprietatea care adăpostește actualul lăcaș de cult.

Începând cu 21 octombrie 2023, lucrarea pastorală a fost încredințată părintelui dr. Bogdan Cojoleancă, fost director al Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Suceava (2019‑2021), actualmente, Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei”, sub a cărui îndrumare, în ultimii ani, biserica a fost renovată în întregime, fiind așezată în rânduiala liturgică deplină a Bisericii Ortodoxe, prin edificarea Sfintei Mese a Altarului și a catapetesmei.