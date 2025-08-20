Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Distincție nordică pentru un preot implicat în educația pro-viață

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 20 August 2025
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 20 August 2025

La Centrul Episcopal din Stockholm, Suedia, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a conferit marți, 19 august, Ordinul „Crucea Nordului” preotului Radu Brînză, coordonatorul Pro Vita Iași - departamentul de sprijin și educație pro-viață al Arhiepiscopiei Iașilor. 

Distincția Episcopiei Ortdoxe Române a Europei de Nord a fost acordată preotului Radu Brînză în semn de recunoaștere a slujirii sale pastorale și a implicării deosebite în apărarea darului vieții. Părintele susține, în aceste zile, mai multe cateheze și conferințe în parohiile din Episcopia Europei de Nord.

Părintele Radu Brînză este unul dintre cei mai activi promotori ai mișcării pro-viață din România. Coordonator al departamentului Pro Vita din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, el s-a implicat constant în sprijinirea femeilor aflate în criză de sarcină, în educația tinerilor pentru responsabilitate și familie, precum și în organizarea de campanii naționale dedicate apărării vieții.

În anul 2023, părintele a participat la lansarea organizației pro-viață Life Call, în cadrul „Lunii pentru viață”, moment în care a mărturisit una dintre cele mai profunde experiențe personale: aceea de a fi supraviețuit unui avort. „Eu sunt ultimul copil - al cincilea - dintr-o familie. Am patru surori mai mari. Tata își dorea băiat. Prima - fată, a doua - fată, a treia - fată. Când rămâne cu a patra, toată lumea îi spunea mamei: «Trebuie să faci avort». Și n-a făcut. Și a născut tot fată”, a mărturisit părintele, subliniind că nașterea sa a fost o minune în urma rugăciunilor mamei. Această experiență personală l-a determinat să se dedice total misiunii pro-viață și să ofere sprijin și speranță femeilor și familiilor aflate în situații dificile.

 

