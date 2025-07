Festivalul bucuriei în Parohia „Buna Vestire” din München

Data: 15 Iulie 2025

Duminică, 13 iulie 2025, a avut loc la München Festivalul bucuriei, ediția a 2‑a. După Sfânta Liturghie, oficiată în Biserica „Sfânta Maria” a Parohiei „Buna Vestire” din capitala bavareză, la Altarul de vară al parohiei, copiii și tinerii Școlii de Română au prezentat un minunat program artistic, la sfârșit de an școlar, ne‑a transmis preotul paroh Alexandru Nan. În partea a doua a programului, bucuria a fost menținută de unele interpretări individuale, dar mai ales de către violonistul Andrei Ciobanu și cantautorul Ovidiu Bucșa.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de către pr. paroh Alexandru Nan, protopop al Bavariei de Sud, împreună cu diaconul Julian Dettling. La Altarul de vară al Parohiei „Buna Vestire” din München a avut loc festivitatea de încheiere a anului școlar 2024‑2025. În cadrul programului, copiii de la grupele de chitară au prezentat un frumos program, sub îndrumarea prof. Ovidiu Bucșa. A fost apoi rândul copiilor de la grupul de canto să interpreteze mai multe cântece, sub îndrumarea prof. Alpinia Sandu și a diaconului Adrian Sandu, cântăreți de operă. După susținerea programului artistic, pr. paroh Alexandru Nan le‑a mulțumit copiilor și tinerilor pentru momentele prezentate și persoanelor (profesori, îndrumători) implicate în activitățile școlii pentru dăruirea cu care lucrează. Pe lângă felicitări, copiii și tinerii au primit diplome și mici cadouri, la acest sfârșit de an școlar.

Atmosfera de bucurie din cadrul festivalului organizat la München a continuat, în partea a doua a programului, cu câteva surprize muzicale. Astfel, talentatul diacon și violonist Andrei Ciobanu, acompaniat la orgă de cantautorul Ovidiu Bucșa, a interpretat mai multe suite muzicale din toate regiunile României. A venit apoi rândul cantautorului Ovidiu Bucșa să încânte publicul prezent printr‑un bogat repertoriu vocal‑instrumental. Credincioșii s‑au bucurat nespus de aceste momente, mulți declarând faptul că s‑au simțit „acasă”. De la acest festival n‑au lipsit o gustare și băuturi răcoritoare. Astfel, într‑o superbă zi de vară, bucuria a fost trăită deplin de către membrii comunității din capitala bavareză.

Ca și în anul școlar trecut, aproape toate activitățile desfășurate în cadrul Școlii de Română (parohiale) au fost finanțate prin intermediul unui program al Departamentului Românilor de Pretutindeni.

În cadrul Parohiei ortodoxe române „Buna Vestire” din München funcționează, de mai mulți ani, o școală parohială, sub denumirea de „Școala de Română”. Înființată în timpul păstoririi pr. Simion Felecan, ctitorul Bisericii „Sfânta Maria” din München, Școala de Română (parohială), a fost reactivată în noiembrie 2022, imediat după instalarea noului paroh, pr. dr. Alexandru Nan. În perioada pandemiei, aproape toate activitățile catehetice ale școlii au fost sistate.

Din septembrie 2024 și până în iulie 2025, în cadrul școlii au fost desfășurate mai multe activități, între care amintim doar câteva: concerte de Crăciun, Anul Nou, de Ziua Culturii Române, de 8 Martie și de 1 Iunie. Pe lângă orele de religie și limba română, ținute pe categorii de vârstă, în această perioadă au continuat cursurile de chitară și canto, dar și orele de cor pentru cei mici. Pentru grupa mijlocie a fost organizat și cursul intitulat: „Prima spovedanie”. În timpul acestui an școlar n‑au lipsit nici atelierele de chimie și biologie, iar o noutate a fost reprezentată de atelierul de robotică. În cadrul Școlii de Română se lucrează pe categorii de vârstă. Astfel, grupa pentru cei mici se adresează copiilor între 3 și 7 ani. La grupa mijlocie participă copii cu vârsta între 8 și 13 ani, iar de la 14 ani în sus, sunt organizate activitățile cu tinerii. Cursurile și atelierele școlii sunt organizate cu preponderență vinerea, sâmbăta și duminica, iar spectacolele, la diferite sărbători.