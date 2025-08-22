Inițiativă pentru tinerii români din diasporă

Data: 22 August 2025

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, se desfășoară inițiativa pentru tinerii români din diasporă „România vrea să te cunoască - Young Professionals Programme”. Programul este lansat de Asociația „Cred în România”, în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, cu sprijinul Repatriot, al Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS) și al altor instituții, și se adresează tinerilor români din diasporă cu vârstă cuprinse între 20 și 30 de ani, aflați la început de drum profesional. Programul oferă: stagii plătite și locuri de muncă permanente în companii și instituții din România; experiență culturală unică în București; sprijin pentru relocare, integrare și orientare profesională; activități pentru redescoperirea identității naționale și spirituale.

Înscrierile se fac online, pe site‑ul oficial www.credinromania.ro (secțiunea Young Professionals), iar procesul de selecție include: Curriculum Vitae, scrisoare de motivație și interviu online.

Preasfințitul Părinte Episcop Timotei binecuvântează această inițiativă și îndeamnă parohiile să sprijine promovarea ei, astfel încât informația să ajungă la cât mai mulți tineri români, se arată pe obispadoortodoxo.es.