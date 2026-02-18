Lansare de carte și slujire arhierească la Catedrala românească din Chicago

Credincioșii ortodocși români din Chicago s-au adunat vineri, 13 februarie, la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru a lua parte la un eveniment de înaltă trăire spirituală și intelectuală. În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a avut loc lansarea volumului „Duhovnicii Sihăstriei sub cenzura comunistă”, semnat de părintele protosinghel Cosma Giosanu, egumenul Schitului „Sfântul Neagoe Basarab” din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului.

Cartea „Duhovnicii Sihăstriei sub cenzura comunistă”, recent publicată, aduce în prim-plan figurile a trei mari duhovnici ai Mănăstirii Sihăstria, Sfinții Cuvioși Cleopa Ilie și Paisie Olaru și arhimandritul Dosoftei Murariu, precum și modul în care aceștia și-au păstrat credința și verticalitatea în fața presiunii regimului comunist din România. Volumul, prin documente și interviuri inedite, reprezintă o mărturie a credinței neclintite în fața încercărilor istoriei și o inspirație pentru generațiile de astăzi.

Evenimentul principal al serii a început cu cuvântul de deschidere al organizatorilor, care a cuprins prezentarea tematicii lucrării a părintelui protosinghel Cosma Giosanu. Autorul a descris contextul istoric al perioadei comuniste și rezistența duhovnicească a părinților sihaștri. A urmat o serie de întrebări și răspunsuri în care publicul a putut afla mai multe nu doar despre conținutul cărții, ci și despre experiența personală a autorului în cercetarea arhivelor și în dialogul cu martorii acelor vremuri. La final, participanții au primit exemplare ale cărții cu autograf, încurajând astfel reflecția personală și aprofundarea subiectului după momentul aniversar. La eveniment a participat și consulul general al României la Chicago, Lucian Stănică.

Duminică, 15 februarie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Părintele Mitropolit Nicolae înconjurat de un sobor de clerici din care a făcut parte și protosinghelul Cosma Giosanu. La momentul cuvântului de învățătură, invitatul a vorbit despre Evanghelia Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, menționând totodată lucrarea misionară pe care o împlinește la Schitul „Sfântul Neagoe Basarab”.

Credincioșii catedralei care au participat la evenimentul editorial și la slujba duminicală au avut ocazia de a cinsti mantia arhierească adusă spre închinare de la San Francisco, ce a acoperit sfintele moaște ale Sfântului Ioan Maximovici, informează site-ul mitropolia.us.