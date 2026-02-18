Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lansare de carte și slujire arhierească la Catedrala românească din Chicago

Diaspora
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 18 Feb 2026

Credincioșii ortodocși români din Chicago s-au adunat vineri, 13 februarie, la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru a lua parte la un eveniment de înaltă trăire spirituală și intelectuală. În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a avut loc lansarea volumului „Duhovnicii Sihăstriei sub cenzura comunistă”, semnat de părintele protosinghel Cosma Giosanu, egumenul Schitului „Sfântul Neagoe Basarab” din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului.

Cartea „Duhovnicii Sihăstriei sub cenzura comunistă”, recent publicată, aduce în prim-plan figurile a trei mari duhovnici ai Mănăstirii Sihăstria, Sfinții Cuvioși Cleopa Ilie și Paisie Olaru și arhimandritul Dosoftei Murariu, precum și modul în care aceștia și-au păstrat credința și verticalitatea în fața presiunii regimului comunist din România. Volumul, prin documente și interviuri inedite, reprezintă o mărturie a credinței neclintite în fața încercărilor istoriei și o inspirație pentru generațiile de astăzi.

Evenimentul principal al serii a început cu cuvântul de deschidere al organizatorilor, care a cuprins prezentarea tematicii lucrării a părintelui protosinghel Cosma Giosanu. Autorul a descris contextul istoric al perioadei comuniste și rezistența duhovnicească a părinților sihaștri. A urmat o serie de întrebări și răspunsuri în care publicul a putut afla mai multe nu doar despre conținutul cărții, ci și despre experiența personală a autorului în cercetarea arhivelor și în dialogul cu martorii acelor vremuri. La final, participanții au primit exemplare ale cărții cu autograf, încurajând astfel reflecția personală și aprofundarea subiectului după momentul aniversar. La eveniment a participat și consulul general al României la Chicago, Lucian Stănică.

Duminică, 15 februarie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Părintele Mitropolit Nicolae înconjurat de un sobor de clerici din care a făcut parte și protosinghelul Cosma Giosanu. La momentul cuvântului de învățătură, invitatul a vorbit despre Evanghelia Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, menționând totodată lucrarea misionară pe care o împlinește la Schitul „Sfântul Neagoe Basarab”.

Credincioșii catedralei care au participat la evenimentul editorial și la slujba duminicală au avut ocazia de a cinsti mantia arhierească adusă spre închinare de la San Francisco, ce a acoperit sfintele moaște ale Sfântului Ioan Maximovici, informează site-ul mitropolia.us.

 

