Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Pelerinaj la crucea de pe Mount Royal

Pelerinaj la crucea de pe Mount Royal

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Diaspora
Un articol de: Valentin Cioană - 16 Septembrie 2025

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei, Duminica Sfintei Cruci a fost marcată și în acest an la Montreal prin pelerinajul organizat de către ROYA (Romanian Orthodox Youth of Americas) la Crucea de pe Mount Royal.

Cei peste cincizeci de credincioși și tineri, acompaniați de către părintele protosinghel Maxim Morariu, eclesiarhul catedralei și inspector eparhial, au parcurs pe jos o distanță de aproape doi km, de la poalele muntelui și până la crucea-monument de pe munte. Apoi, la baza acesteia, au citit împreună Acatistul Sfintei Cruci în limbile română, engleză și franceză. La final, părintele Maxim le‑a transmis binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ioan Casian și i‑a felicitat pentru efortul depus. Apoi, prin grija organizatorilor, toți cei de față au primit în dar fructe.

Pelerinajul se găsește la cea de‑a șaptea ediție. În fiecare an, în Duminica a 3-a din Postul Mare și în ziua Înălțării Sfintei Cruci, tinerii de la Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfinții Mucenici Epictet și Astion” din Saint‑Hubert și din parohiile învecinate efectuează un pelerinaj pe jos până la crucea-monument de pe Mount Royal, pentru a se ruga și reculege. 

 

Citeşte mai multe despre:   pelerinaj
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
  • Examene pentru obținerea gradelor clericale în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei Diaspora
    Examene pentru obținerea gradelor clericale în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

    100 de clerici din diaspora europeană au participat, în perioada 1-4 septembrie, la ­cursurile pastoral-misionare organizate de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei în scopul obținerii gradelor profesionale în preoție. ­Cursurile s-au desfășurat în format fizic, în orașul italian Veneția. Pe parcursul lor, clericii înscriși au săvârșit câte o slujbă a Vecerniei și câte o Sfântă Liturghie.

    11 Sep, 2025
  • O nouă clădire multifuncțională în Episcopia Română a Australiei și Noii Zeelande Diaspora
    O nouă clădire multifuncțională în Episcopia Română a Australiei și Noii Zeelande

    Cu binecuvântarea Prea­sfin­țitului Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, în perioada 1 aprilie - 20 decembrie 2025, în Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande continuă a doua etapă a proiectului de ridicare a clădirii multifunc­ționale compuse din Centrul cultural-misionar „Preot Dumitru Stăniloae”, Paraclisul episcopal și spații pentru școala românească.

    11 Sep, 2025
  • Hramul Parohiei „Sfinții Ioachim și Ana” din Seattle Diaspora
    Hramul Parohiei „Sfinții Ioachim și Ana” din Seattle

    Duminică, 7 septembrie, Parohia „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din orașul american Seattle și-a sărbătorit hramul, prilej de bucurie și întărire sufletească pentru întreaga comunitate. Întrucât dinamica vieții cotidiene din Statele Unite impune credincioșilor un ritm alert, cu multă trudă în timpul săptămânii, praznicul ocrotitorilor bisericii a fost celebrat în zi de duminică pentru a face posibilă participarea deplină a tuturor.

    09 Sep, 2025
TOP 6 Diaspora