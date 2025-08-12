Popasuri de rugăciune în comunități românești din Suedia și Danemarca

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit sâmbătă, 9 august, Dumnezeiasca Liturghie și slujba de pomenire pentru cei adormiți în biserica parohiei românești din orașul suedez Borås. În cuvântul de învățătură rostit, Preasfinția Sa a vorbit despre viața și mărturisirea Sfântului Apostol Matia, prăznuit în această zi, prilej cu care la final au fost sărbătoriți și doi copii din comunitate ce poartă acest nume. Ierarhul a oferit daruri tuturor copiilor de la școala parohială, încurajându‑i să‑și păstreze credința, limba și tradițiile.

În Duminica a 9‑a după Rusalii, episcopul locului a săvârșit Sfânta Liturghie în Paraclisul episcopal din orașul suedez Göteborg. Cu acest prilej, ierarhul român a botezat patru tineri suedezi care au venit la credința ortodoxă, în vârstă de 33, 29, 31 și 7 ani. Momentele au fost pline de emoție, atât pentru cei botezați, cât și pentru întreaga comunitate care a văzut cum Hristos îi adună pe urmașii vikingilor în aceeași corabie a Bisericii. La final, Preasfinția Sa a oferit daruri tuturor copiilor prezenți, iar noilor botezați le‑a dăruit Sfânta Scriptură, cărți de rugăciune și icoane.

Luni, 11 august, în ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ierarhul a săvârșit în capitala Danemarcei slujba Privegherii și Dumnezeiasca Liturghie. Sfântul Ierarh Nifon, cunoscut ca părinte duhovnicesc al Sfântului Voievod Neagoe Basarab, a fost cinstit cu deosebită evlavie, fiind amintită în cuvântul de învățătură rostit de ierarh lucrarea sa de înnoire a vieții bisericești din Țara Românească, precum și lucrarea isihastă și misionară. Sărbătoarea a fost încununată de un moment de bucurie ce a constat în botezul celui de‑al doilea copil al unor tineri medici români, membri activi ai comunității ortodoxe locale.