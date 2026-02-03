Popasuri de rugăciune în Europa Centrală și de Nord

La finalul săptămânii trecute, mai multe comunități românești din nordul Europei au primit binecuvântare arhierească, în mijlocul acestora poposind Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, și Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord.

Vineri, 30 ianuarie, în ziua de prăznuire a Sfinților Trei Ierarhi, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie de hram în biserica parohiei românești din Uppsala, Regatul Suediei. La slujbă au fost prezenți credincioși români și suedezi, dar și o delegație de membri ai Institutului Cultural Român dinStockholm, condusă de directorul instituției, Bogdan Popescu. Cu acest prilej de mare bucurie duhovnicească pentru comunitate, ierarhul a oficiat și Taina Sfântului Botez pentru al treilea copil al unei tinere familii. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre Sfinții Trei Ierarhi și despre sfintele lor mame, Emilia, Nona și Antuza, subliniind rolul familiei creștine în păstrarea și mărturisirea dreptei credințe.

La final, copiii și enoriașii au primit daruri din partea ierarhului, iar acesta a purtat un dialog cu tinerii români și suedezi ortodocși implicați în activitățile CTSM (Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”), îndemnându-i să cultive prietenia, solidaritatea și responsabilitatea creștină și să fie mărturisitori ai iubirii lui Hristos în societatea contemporană.

Sâmbătă, 31 ianuarie, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba Parastasului pentru Mitropolitul Bartolomeu Anania în biserica parohială din Roskilde, Regatul Danemarcei, lăcaș în care sunt cinstite cu evlavie două icoane ale Maicii Domnului. În cadrul slujbei, Preasfinția Sa a săvârșit hirotonia întru preot a diaconului Silviu Ailenei, iar la final a oferit daruri copiilor de la Școala parohială, coordonați de părintele paroh Mihai-Marius Hornicar și de soția sa, preoteasaLaura-Florența.

Ziua s-a încheiat cu o întâlnire a CTSM la care au participat tineri ortodocși români și danezi. Într-un cadru cald și prietenos, tinerii au dialogat cu Părintele Episcop Macarie despre credință, identitate, prietenie și misiunea Bisericii în societatea contemporană, întărind legăturile dintre ei și oferind un frumos exemplu de comuniune ortodoxă.

Comunitatea ortodoxă românească din Aschaffenburg, Germania, a trăit duminică, 1 februarie, momente de aleasă bucurie duhovnicească prilejuite de hramul bisericiiparohiale, „Întâmpinarea Domnului”, și de aniversarea a trei decenii de la înființarea sa. Cu acest prilej, Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Macarie, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Evenimentul a constituit un prilej de mulțumire adusă Atotmilostivului Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra parohiei de-a lungul celor trei decenii și de întărire a legăturilor dintre credincioși, cu nădejdea continuării rodnice a misiunii Bisericii în diaspora europeană.