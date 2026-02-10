Repere aniversare pentru două parohii românești din Sicilia

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, a poposit duminică, 8 februarie, în două parohii românești din Protopopiatul Sicilia, care aniversează, în această perioadă, 20 de ani de la înființare.

În dimineața Duminicii a 34‑a după Rusalii, a Întoarcerii fiului risipitor, Episcopul ortodox român al Italiei a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în biserica Parohiei ortodoxe române „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din orașul Palermo, păstorită de părintele Martinian Epure. În cadrul slujbei, ierarhul a adus mulțumire Domnului pentru binefacerile revărsate asupra comunității parohiale în cei 20 de ani de existență. La momentul rânduit, Preasfinția Sa a binecuvântat catapeteasma bisericii și celelalte lucrări realizate în lăcașul de închinare.

Preasfinția Sa a adresat cuvinte de apreciere și recunoștință părintelui paroh Martinian Epure pentru devotamentul pastoral și contribuția sa la consolidarea comunității parohiale, oferindu‑i cu acest prilej o Gramată de apreciere. Totodată, s‑au adus mulțumiri și celor care au sprijinit viața și misiunea parohiei de‑a lungul anilor. Un moment special de recunoștință a fost dedicat preotesei Elena Iuliana Epure, care a primit, din partea ierarhului, Distincția aniversară „Crucea Sfântului Dionisie” pentru mireni.

Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din Palermo a fost înființată în luna decembrie a anului 2005, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, primul paroh fiind părintele Ionel Barbărasă. Din anul 2011, parohia a fost încredințată părintelui Martinian Epure. De‑a lungul timpului, slujbele au fost săvârșite în mai multe biserici catolice din localitate, comunitatea stabilindu‑se, în cele din urmă, în lăcașul numit „Chiesa San Vito”. Biserica a trecut printr‑un amplu proces de renovare și înfrumusețare pentru a corespunde cerințelor slujirii ortodoxe, iar, în anul 2016, Altarul acesteia a fost târnosit.

În seara aceleiași zile, Părintele Episcop Siluan a săvârșit slujba Acatistului Sfintei Mucenițe Agata în parohia românească ocrotită de această sfântă din orașul sicilian Catania. Înconjurat de un sobor de preoți din Protopopiatul Sicilia, ierarhul a adus mulțumire lui Dumnezeu și sfintei ocrotitoare a parohiei pentru toate binefacerile primite în cei 20 de ani de existență. La eveniment, alături de mulțimea de credincioși a participat și Carmen Axenie, consul‑șef al misiunii Consulatului României la Catania.

Parohia „Sfânta Muceniță Agata” din Catania a fost înființată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif, preot paroh fiind numit părintele Valentin Ilieș. Din anul 2013, parohia a fost încredințată spre păstorire părintelui Mihai Ichim. Biserica a fost împodobită cu cele necesare slujirii ortodoxe, iar, în luna mai a anului 2024, Altarul ei a fost târnosit de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan și de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, informează site‑ul episcopia‑italiei.it.