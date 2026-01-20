Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfințire de biserică românească în Gleisdorf, Austria

Diaspora
Un articol de: Eduard Murariu - 20 Ianuarie 2026

Ziua de 17 ianuarie a adus o mare bucurie duhovnicească pentru credincioșii din Gleisdorf, Austria, prin sfințirea Sfântului Altar al bisericii parohiei ortodoxe române din acest oraș, de către Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, și cu Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

Din soborul de slujitori au făcut parte și pr. Emanuel Nuțu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, părinții protopopi Ioan Moga, Cristian Greuceanu, Visarion Ipati și Ștefan Lungeanu, precum și diaconii Dumitru Dura, secretar eparhial, și Valentin Băluță, responsabil al Sectorului colportaj.

Printre oaspeții de seamă care au luat parte la acest binecuvântat moment s‑au numărat și Janette‑Constanța Carabașu, ministru consilier în cadrul Consulatului României la Viena, prof. univ. dr. Pablo Argárate de la Universitatea din Graz, părintele Giovanni Prietl, preotul romano‑catolic al localității, precum și alte oficialități și reprezentanți ai comunității locale.

Răspunsurile liturgice au fost date de către un cor coordonat de pr. Alin Buliga din Gänserndorf și pr. Daniel Stan din Kufstein.

La momentul rânduit al slujbei, s‑a dat citire hrisovului de sfințire, document care mărturisește că noua biserică, pusă sub ocrotirea Sfinților Ierarhi Iosif cel Nou de la Partoș și Rupert de Salzburg, „a fost rânduită ca loc de rugăciune, mângâiere și întărire duhovnicească pentru credincioșii români din Gleisdorf și împrejurimi”. Hrisovul consemnează, de asemenea, și etapele zidirii: „Slujba punerii pietrei de temelie a avut loc la 1 aprilie 2023, iar lucrările de zidire au început la 9 noiembrie 2024, fiind realizate prin osteneala și jertfelnicia Consiliului parohial, prin dăruirea și sprijinul credincioșilor, sub îndrumarea părintelui paroh Cătălin Horvath, împreună cu preoteasa Adriana Maria și copiii lor”.

Ca o încununare a activității sale și a devotamentului neobosit față de comunitate, părintele paroh Cătălin Horvath a fost hirotesit întru iconom stavrofor de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim.

 

