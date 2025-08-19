Sfințirea paraclisului Centrului comunitar din Loures, Portugalia

Data: 19 August 2025

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu‑vicar al aceleiași eparhii, au săvârșit duminică, 17 august, Sfânta Liturghie, precedată de sfințirea paraclisului din cadrul Centrului comunitar din localitatea Loures, districtul Lisabona, Portugalia, se arată pe obispadoortodoxo.es.

Din sobor au făcut parte: părintele arhimandrit Iov Cristea, starețul așezământului monahal din cadrul Centrului comunitar; părintele protopop Ion Florentin Dobrescu; părintele arhidiacon Spiridon Burlacu, consilier eparhial; și părintele arhidiacon Jeronim.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia a rostit omilia la Evanghelia zilei: „Ascultând Evanghelia acestei duminici, am putut simți suferința unui tată, care căuta cu disperare tămăduire pentru copilul lui, bolnav și stăpânit de un duh rău. Este o suferință în care se regăsesc foarte mulți părinți din zilele noastre, care își văd copiii pierzându‑se sub ochii lor din pricina patimilor și a feluritelor dependențe, fără să poată face, omenește, nimic, ci doar așteptând și cerând cu disperare o minune dumnezeiască. Dar am putut simți și suferința Tatălui nostru Celui din Ceruri, care suferă pentru necredința poporului Său, chemat să fie un sacrament al prezenței și lucrării Sale de mântuire în această lume căzută, dar care a devenit mai degrabă batjocura demonilor. Am simțit, de asemenea, suferința Domnului Hristos pentru necredința ucenicilor Săi, dar și pentru puținătatea credinței noastre, care, la fel ca și ei, ne zbatem adeseori între credință și îndoială. Sperăm și ne dorim ca acest paraclis, astăzi târnosit, rod al credinței, atâta câtă o putem avea, să fie prilej de bucurie pentru Bunul Dumnezeu, iar pentru noi pricină de sporire și întărire în credință”.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Timotei a acordat rangul de arhidiacon ierodiaconului Jeronim, de origine portugheză, om de cultură, octogenar, și slujitor neobosit în Biserica Ortodoxă. Apoi, a amintit că este nevoie de o echipă unită care să înnoiască duhul acestui loc.

„Aici, la Loures, am început cu Dumnezeu. Când multe uși păreau închise, El a deschis calea și ne‑a dăruit acest centru românesc, unde astăzi am sfințit paraclisul. El nu aparține doar românilor din Spania, Portugalia sau de pe ambele maluri ale Prutului, ci tuturor celor ce doresc să se adape din credința și din viața Bisericii. Dar zidurile nu sunt de ajuns: ele prind viață prin oameni. De aceea, chemăm pe toți să pună umărul - oameni de cultură, medici, profesori, tineri și vârstnici - pentru ca acest loc să devină un izvor de credință și de comuniune”, a arătat Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei.

Distincţii

Totodată, ierarhul a subliniat că realizarea centrului nu ar fi fost posibilă fără sprijinul statului român, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, căruia i‑a adus mulțumiri. Cu ajutorul Departamentului s‑a cumpărat proprietatea, s‑a început restaurarea capelei și a casei, unde vor fi amenajate saloane, bibliotecă, chilii și spații pentru tabere de copii și tineri. În semn de recunoștință, ierarhul a oferit Cristinei‑Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Ordinul „Crucea Sfântului Apostol Iacob” pentru sprijinul și statornicia arătate în susținerea românilor din diasporă și a lucrării Bisericii.

Cristina‑Lavinia Arnăutu a adresat un cuvânt de încurajare şi a explicat importanţa evenimentului: „Vă îndemn să priviți acest centru ca pe o casă a tuturor, unde fiecare se regăsește, unde tradițiile și credința ne apropie, iar legătura cu România devine mai vie. Acest eveniment marchează o nouă etapă în amenajarea «Centrului comunitar: sprijin pentru păstrarea credinței, culturii și identității românești din Portugalia», proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, care își propune să ofere un spațiu dedicat activităților sociale, culturale și educaționale, contribuind la dezvoltarea comunității și la creșterea coeziunii sociale. În același timp, un alt aspect important al proiectului vizează promovarea incluziunii sociale prin oferirea de suport pentru grupurile vulnerabile și marginalizate”.

Printre oficialitățile prezente la slujbă s‑a numărat și Daniela Gâtman, ambasadorul României în Republica Portugheză. Preasfințitul Părinte Episcop Timotei a mulțumit celor care s‑au implicat direct în lucrarea de la Loures, acordând aceeași distincție, „Crucea Sfântului Apostol Iacob”, lui Savu Nelu Grigore, cel care coordonează restaurarea tuturor clădirilor centrului. Cu multă răbdare și jertfelnicie, acesta a continuat lucrările, chiar și atunci când resursele materiale au lipsit, având alături o echipă întreagă de muncitori, ingineri și arhitecți.

Distincția pentru clerici „Crucea Sfântului Apostol Iacob” a fost oferită părintelui arhimandrit Iov și, de asemenea, părintelui protopop Florentin.

Dintre credincioșii implicați în desfășurarea activităților de renovare la Centrul comunitar se numără și Cristian Marchiș dimpreună cu Vasile Grigor, care au primit Ordinul „Sfântul Apostol Iacob cel Mare”.

La final, credincioșii s‑au închinat în Sfântul Altar al paraclisului, închinat Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei și Sfântului Ierarh Martin de Braga, iar apoi au luat parte la o agapă frățească ce, în duh de comuniune, a încununat sărbătoarea acestei zile.

Centrul comunitar din localitatea Loures, districtul Lisabona, joacă un rol esențial în dezvoltarea și consolidarea unei comunități sănătoase, prospere și unite în jurul Bisericii. Mijloacele prin care se construiește această comunitate sunt: promovarea culturii și identității românești, stimularea educației, programe educative pentru copii și tineri, reducerea izolării sociale, sprijinirea tinerilor, programe de construire a comunității, promovarea voluntariatului, evenimente religioase și culturale ș.a.