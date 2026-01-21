Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire ortodoxă la o biserică catolică din Roma

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Diaspora
Data: 21 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, înconjurat de un sobor de clerici din Roma și împrejurimi, a săvârșit marți, 20 ianuarie, slujba Vecerniei ortodoxe în limba italiană, în Basilica San Paolo Fuori le Mura din Roma, se arată pe episcopia-italiei.it.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a rostit o alocuțiune în limba italiană, adresând un cuvânt de mulțumire și binecuvântare tuturor celor prezenți. Slujba a fost săvârșită la invitația comunității monastice benedictine de pe lângă Basilica San Paolo Fuori le Mura.

La Vecernie au participat reprezentanți ai autorităților religioase și civile din Roma, precum și numeroși credincioși, care au avut prilejul de a se închina la mormântul Sfântului Apostol Pavel. Evenimentul a fost inițiat în anul 2010.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei
