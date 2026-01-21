Slujire ortodoxă la o biserică catolică din Roma

Data: 21 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, înconjurat de un sobor de clerici din Roma și împrejurimi, a săvârșit marți, 20 ianuarie, slujba Vecerniei ortodoxe în limba italiană, în Basilica San Paolo Fuori le Mura din Roma, se arată pe episcopia-italiei.it.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a rostit o alocuțiune în limba italiană, adresând un cuvânt de mulțumire și binecuvântare tuturor celor prezenți. Slujba a fost săvârșită la invitația comunității monastice benedictine de pe lângă Basilica San Paolo Fuori le Mura.

La Vecernie au participat reprezentanți ai autorităților religioase și civile din Roma, precum și numeroși credincioși, care au avut prilejul de a se închina la mormântul Sfântului Apostol Pavel. Evenimentul a fost inițiat în anul 2010.