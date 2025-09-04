Slujiri misionare în două parohii nou înființate din Irlanda

La sfârşitul săptămânii trecute, Preasfinţitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei şi Islandei, a vizitat două parohii româneşti înfiinţate recent din Irlanda. Ierarhul român a săvârşit Sfânta Liturghie şi a binecuvântat lucrările de amenajare a spaţiului liturgic al uneia dintre comunităţi, rostind cuvinte de învăţătură, îndemnându‑i pe credincioşii români la unitate în credinţă.

Sâmbătă, 30 august, comunitatea ortodoxă românească din Longford a trăit un moment istoric, primind pentru prima dată vizita Preasfințitului Părinte Episcop Nectarie. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit slujba de binecuvântare a lucrărilor de amenajare a noului spațiu de rugăciune al parohiei, unde vor fi săvârşite rânduielile liturgice pentru românii din zonă.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa i‑a felicitat pe credincioșii români pentru dragostea arătată faţă de Biserică, îndemnându‑i să fie exemple de unitate şi mărturisire. „Chiar dacă suntem departe de țară, noi aducem Biserica cu noi. Rămâneți uniți și, alături de părintele Cristian, veți face lucruri minunate în misiunea iubirii lui Hristos”, a spus ierarhul.

În noul lăcaş, slujbele se vor săvârși, pentru început, de două ori pe lună, urmând ca odată cu întărirea comunității să se dezvolte și programul liturgic.

În Duminica a 12‑a după Rusalii, 31 august, Preasfinţitul Părinte Nectarie a vizitat tânăra parohie românească din oraşul irlandez Navan, unde a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a tâlcuit înţelesurile duhovniceşti ale textului evanghelic duminical, subliniind că pericolul cel mai mare al vremurilor noastre este tendința de a ne ridica idoli: ai carierei, ai confortului, ai banului sau ai propriei voințe. „Acești idoli moderni ne fură mântuirea și ne abat de la adevărata libertate, care se află numai în Hristos. Să‑L punem pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră și să nu lăsăm ca nimic trecător să ne fure bucuria veșnică”, a îndemnat ierarhul.