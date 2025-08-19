Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vizită duhovnicească la o parohie românească din Los Angeles

Diaspora
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 19 August 2025

Duminică, 17 august, Parohia româno‑americană „Sfânta Treime” din Los Angeles, SUA, a trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească prin vizita părintelui arhimandrit Cherubim, unul dintre viețuitorii Schitului „Sfânta Ana” din Sfântul Munte Athos. Vizita a avut loc cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, constituind un prilej de întărire în credință pentru întreaga comunitate parohială.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți, din care au făcut parte și părintele Ștefan Drăgoi, secretar eparhial; părintele Constantin Alecse, paroh al Bisericii „Sfânta Treime” din Los Angeles, și părintele coslujitor Viorel Visovan.

În continuarea Sfintei Liturghii s‑a săvârșit Paraclisul Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, iar credincioșii prezenți au avut bucuria de a se închina la o părticică din cinstitele moaște ale Sfintei Ana, aduse din Sfântul Munte Athos. La finalul slujbei, părintele Ștefan Drăgoi i‑a binecuvântat pe cei prezenți cu mir izvorât din Icoana Maicii Domnului din Hawaii, cunoscută ca făcătoare de minuni. Aceste momente de har au adus mângâiere și întărire duhovnicească tuturor.

La finalul slujbei, părintele arhim. Cherubim a adresat un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța rugăciunii inimii, a trăirii în smerenie și curăție și a nădejdii neclintite în Dumnezeu.

De asemenea, părintele Ștefan Drăgoi le‑a vorbit credincioșilor despre minunile săvârșite prin Icoana Maicii Domnului din Hawaii, cunoscută în întreaga lume ortodoxă ca făcătoare de minuni.

După slujbă, comunitatea parohială a organizat o agapă frățească, care a oferit prilejul de comuniune și întărire a legăturilor dintre credincioși.

Vizita părintelui arhim. Cherubim face parte dintr‑un itinerariu duhovnicesc în Statele Unite, având ca scop strângerea de fonduri pentru refacerea chiliilor Schitului „Sfânta Ana” din Sfântul Munte Athos.

 

