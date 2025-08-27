Vizite pastorale și slujiri la românii din Norvegia

Data: 27 August 2025

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, i‑a vizitat de curând pe credincioșii români din Regatul Norvegiei.

Sâmbătă, 23 august, la Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie cu pomenirea celor adormiți, împreună cu preotul paroh Ioan‑Nicolae Făgărașan, în biserica parohială din Trondheim, orașul ocrotit de Sfântul Rege Martir Olav, Luminătorul Norvegiei. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oferit daruri copiilor de la școala parohială, încurajându‑i pe părinți să îi crească în Hristos și în Biserică. De asemenea, a avut o întâlnire cu tinerii români și norvegieni din cadrul Centrului de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”( CTSM), pe care i‑a îndemnat să fie misionari mărturisitori în societatea în care trăiesc.

În Duminica a 11‑a după Rusalii, 24 august, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a săvârșit, împreună cu preoții Alexandru Ardelean și Marius‑Cristian Alexe și diaconul Răzvan Hahuie, în biserica paraclis episcopal din capitala norvegiană Oslo, Sfânta Liturghie, prilej de mare bucurie pentru comunitatea ortodoxă din Scandinavia.

Cu această ocazie, ierarhul a botezat familia norvegiană Nergård: micuța Lea, în vârstă de 2 ani, împreună cu părinții săi, Vanessa (27 de ani) și Tobias (28 de ani). Momentul a fost emoționant, întreaga familie a mărturisit dreapta credință în Hristos înaintea Sfântului Altar, fiind înconjurați întru bucuria și rugăciunea credincioșilor. Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a adresat un cuvânt de încurajare noilor membri ai Bisericii, subliniind frumusețea credinței trăite în familie și importanța educării copiilor în duhul Evangheliei.

La final, cei mici de la școala parohială au primit daruri din partea ierarhului, care împreună cu mai mulți copii și tineri din Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” au oferit daruri micuței Lea și părinților ei, exprimând sprijinul și dragostea comunității față de cei care își asumă credința ortodoxă în societatea contemporană.

Atmosfera a fost una de sărbătoare, iar întreaga zi a stat sub semnul comuniunii, al credinței și al dragostei frățești. După‑amiază, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie i‑a vizitat pe bolnavii internați în Spitalul Central din Oslo.