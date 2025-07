Maica Teodosia Lațcu - un rug aprins al poeziei religioase româneşti

Zorica Lațcu s-a născut la 17 martie 1917, într-o familie de vază din Brașov. În 1917, familia Lațcu se afla la Mezötur (Ungaria), iar Zorica a văzut lumina zilei în această localitate. Tânăra a dovedit o inteligență precoce, iar mediul familial i-a cultivat din plin înclinațiile intelectuale. Din păcate, s-a vădit de timpuriu că Zorica suferea de o afecțiune de natură neuronală, care-i afecta grav echilibrul fizic, capacitatea de a vorbi și de a scrie. Trupul o durea continuu, se deplasa cu mare greutate, emoțiile o blocau și astfel abia mai putea vorbi, iar mâna tremurândă făcea ca scrisul ei să fie neinteligibil. Din acest motiv, toată viața a avut nevoie de ajutoare care să-i transcrie opera pentru ca aceasta să fie inteligibilă.

Avem de-a face cu un paradox: o tânără înzestrată excepțional din punct de vedere intelectual, însă suferind de un handicap fizic sever. Evident, acest lucru a afectat-o foarte mult, însă Zorica Lațcu a reușit să depășească ceea ce unii ar fi considerat „blestem”. De sfântul praznic al Învierii Domnului din anul 1944, Zorica Lațcu merge la Mănăstirea Sâmbăta, unde-l întâlnește pe Părintele Arsenie Boca. Mai mulți martori povestesc că, dorind să se miruiască, Zorica Lațcu a fost oprită de către Părintele Arsenie, care ar fi întrebat-o dacă dorește să se vindece/să o vindece. Răspunsul Zoricăi a fost următorul: „Nu, căci cel care mi-a dat această povară îmi va da puterea și să o duc”. Atunci, Părintele Arsenie ar fi exclamat față de cei prezenți: „Aveți lângă voi pe cea mai înțeleaptă femeie din România”.

„E plină lumea şi istoria de stihuitori, de versuitori şi de fabri­canți de versuri. Uneori - rar de tot - mai întâlnești şi câte un adevărat poet, din mila lui Dumnezeu, care cântă simplu, ca paserile cerului, simplu, măreț, divin. Maica Teodosia este din rândurile acestor puțini dăruiți de Cel de Sus cu altceva decât cu «talent poetic», şi anume cu inspirație de proroc, cu duh de apostol şi cu devotament de evanghelist al Frumosului paradisiac” (Onisifor Ghibu).

„Frumusețea va salva lumea”

Ideea că divinitatea este fru­mu­sețe reprezintă o temă centrală în poezia maicii Teodosia: „Și-mi zise Domnul: «Eu sunt frumusețe/ În Mine-i cald sălaș de primăveri/ La Mine zorile sunt făr’ de seri,/ Și duhul înflorește-n mii de fețe./ Psaltirea negrăitei învieri/ Din glasul Meu se toarce cu mân­drețe,/ La Mine arde patima-n blândețe/ Și cântă desfătarea din dureri./ Am tainice isvoare de culori,/ Am șopot plin de dulce glăsuire./ Și Eu revărs din veșnice comori,/ Peste aleși puteri de plăsmuire,/ Și-i fac să-mi fie asemănători/ În duh, prin arzătoarea lor iubire...»”. Nebăgând în seamă trupul cel schimonosit, ea se îndreaptă către frumusețea și adevărul eterne. Nu întâmplător, studiază la facultate limbile clasice, scufundându-se în cadențele pure al literaturii greco-romane. Dar, curând, ea va descoperi adevărul, frumusețea și iubirea creștine, cărora li se va dedica cu totul în restul vieții. Lumea spiritului, încălzită permanent de rugul iubirii celei adevărate, devine casa în care Zorica Lațcu se odihnește, iar lucrul acesta se vădește în toate relațiile umane pe care le-a întreținut, de o frumusețe și no­blețe aparte, încărcate de spiritualitate. Dragostea de ucenică pentru Părintele Arsenie Boca, dragostea pentru tinerele din soborul Mănăstirii Vladimirești (în particular intimitatea sufletească cu maica Mihaela Iordache, martira de la închisoarea Miercurea Ciuc), legătura cu Aspazia Oțel sau cu „frățiorul” Silviu Corneliu Iovan (părintele Ioan Iovan), apoi veritabila maternitate spirituală pentru tinerii care veneau în modestul apartament din Brașov să facă pregătire pentru admiterea la Institutul Teologic în anii ’70 sunt mărturii extraordinare despre o existență marcată de trăirea în duhul lui Dumnezeu, despre un om care viețuia în lume, dar nu era din această lume, aducând celorlalți parfumul lumii cerești. Iată un fragment din cuvintele Sfântului Simeon, în tălmăcirea maicii Teodosia: „Cum de foc ești ce țâșnește și ești val răcoritor?/ Cum de arzi și alini îndată, cum mă faci nemuritor?/ Cum de faci din vameși îngeri și-ntunericul lumină?/ Cum de scoți din iad și cum de-i curățești pe cei din tină?/ Cum tragi bezna în lumină, cum de noaptea o cuprinzi?/ Cum de mă prefaci tu totul, inima cum o aprinzi?/ Cum Te împreuni cu robii, fii ai Tatălui de-i faci?/ Cum de-i arzi de dor rănindu-i, cum de iarăși îi împaci?/ Cum de rabzi și suferi, Doamne?/ Cum nu răs­plă­tești îndată?/ Cum, fiind așa departe, vezi ce facem fiecare?/ Doam­ne, robilor Tăi dă-le îndelunga Ta răbdare”.

Nici o neputinţă nu a biruit-o pe monahia Teodosia

După revoluția din decembrie 1989 s-a putut redeschide Mănăstirea Vladimirești. Cum a auzit vestea, maica Teodosia și-a scos de unde le păstra veșmintele călugărești și a rugat familia Vlad să o ducă la mănăstire. Soții Vlad au dat mărturie ulterior despre emoția și bucuria pe care le afișa maica Teodosia la gândul revenirii în viața monahală. „Eu de aici nu mai plec!”, ar fi spus maica și acest lucru s-a împlinit, fiind luată la Domnul la data de 8 august 1990. Câteva versuri pot sintetiza momentul trecerii maicii Teodosia la cele veșnice: „Fecioara i-a venit la căpătâi/ Curată cum a fost Lumina zilei/ La început, în Ziua cea dintâi și…/ Ca un copil de joacă obosit/ S-a dus, încet, la veșnica hodină/ Cu zâmbetul pe buze, fericită”.

Căutând să creioneze personalitatea maicii Teodosia, un alt ucenic al ei, părintele Irineu Crăciun, scria: „Maica Teodosia este un Rug aprins însuflețit de trăire plenară a credinței ortodoxe în toată profunzimea ei, așa cum este ea însumată în taina Sfintei Liturghii, centrată pe Unirea reală cu Hristos Euharistic.

Și-a depus de timpuriu toți talanții cu care a înzestrat-o Dumnezeu, însutit roditori, la poala Crucii și-n slujba lui Hristos, Cel devenit singura ei preocupare și ținta întregii sale existențe.

A fost deplin străină de orice curent ideologic, orientare politică sau interes lumesc. Deși se nevoia pe pământ, maica Teodosia petrecea permanent în Cer.

Maica Teodosia este o icoană vrednică de urmat a ceea ce înseamnă a-ți lua Crucea și a-L urma pe Hristos, întrucât și-a purtat mucenicește toată viața Crucea unui handicap locomotor sever, printr-o exemplară, deplină, neșovăitoare și necârtitoare asumare. Maica Teodosia, prin această «Măiastră suferință» personală, s-a ridicat la o înțelegere profundă a vieții în Hristos și pentru Hristos.

O credinţă puternică şi o minte ascuţită

Maica Teodosia ne învață că se cade a-L mărturisi pe Dumnezeu și prin cuvânt, dar mai ales prin exemplul personal de viețuire creștină. În timpul pribegiei la Brașov, deși urmărită de Securitate, «predica» mai ales prin viața și scrierile sale, aducând la Biserica «Sf. Gheorghe» din centrul Brașovului mulțime de credin­cioși, mulți tineri, care puneau în scenă diferitele piese catehetice scrise și regizate chiar de sfinția sa, cu mare impact în popor.

Maica Teodosia ne dă un exemplu de râvnă pentru binele Bisericii, întrucât, deplin conștientă de responsabilitatea enormă pe care lucrarea preoțească o implica, a pregătit rânduri întregi de tineri pentru preoție, fie prin meditații la limbi clasice sau moderne, fie crescându-i duhovnicește, atât prin sfat, cât și prin convorbiri duhovnicești pe bază patristică.

Maica Teodosia a trăit pe pământ condiția îngerilor din cer prin virtutea atent cultivată a întregii feciorii: fecioria minții, a simțurilor și a trupului, tinzând prin aceasta spre Iubirea pură și având și dascăli pe măsură, ca Sf. Simeon Noul Teolog”.

Asemenea mărturii, formulate pe aceleași direcții majore și cam în aceiași termeni, nu sunt deloc puține, provenind de la oameni care nu s-au cunoscut unii cu alții, singurul element de legătură fiind întâlnirea lor cu maica Teodosia. Ele conturează efigia unei persoane care și-a dedicat total viața lui Iisus Hristos și Fecioarei Maria, topind cu har, în cuvinte potrivite, dorul omului după Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu pentru creația sa, sentimentul copleșitor al întâlnirii omului cu Dumnezeu, frumosul și adevărul celor dumnezeiești în opoziție cu cele trecătoare. Poezia maicii Teodosia a fost încadrată greșit drept „tradiționalistă”, „gândiristă”. La maica Teodosia Dumnezeu nu este un pretext, o temă poetică pentru a exploata registrul sentimental, erudiția sau vreun patriotism cu nuanțe religioase. Poezia maicii Teodosia este teologie și spiritualitate în versuri, cu valoare atemporală, cu o forță de convertire și îndreptare a ochilor lăuntrici către Dumnezeu. Odată recitate poeziile maicii Teodosia, atmosfera se schimbă complet, oamenii simt că se deschid spre ceva care este adevărat și frumos. Nu întâmplător părintele Teofil Părăian recita atât de des versurile ei. Toți cei care i-au citit versurile s-au încredințat că acestea nu puteau rezulta în absența unei trăiri spirituale intense și permanente, o experiență aidoma celei de pe muntele Taborului: „Luminile Taborului te-nvaţă,/ O, suflete, cum să te schimbi la faţă./ Şi de voieşti să fii un alt Hristos,/ Pe ucenici să-i laşi la poale, jos./ În ploaia harului, pe vârf de stâncă,/ Ci tu aşteaptă acolo sus să vie,/ În duh bărbaţii: Moise şi Ilie./ Ei vor veni şi vor grăi cu tine,/ În taină, despre tainele străine./ Şi Moise, omul tare în cuvânt,/ Ţi-o da lumina Duhului Prea Sfânt./ Iar omul focului ceresc, Ilie, /Te va aprinde-n dragostea cea vie./ O, schimbă-ţi faţa, suflete al meu:/ Dintr-un nimic, tu fă-te Dumnezeu!...”