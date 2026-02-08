Binecuvântare şi aleasă preţuire la ceas aniversar

Data: 08 Feb 2026

În lumina binecuvântată a popasurilor aniversare ale anului 2026, când Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, sărbătorește împlinirea a 90 de ani de viață (4 iunie) și 50 de ani de slujire arhierească (7 februarie), strălucesc dragostea și ajutorul lui Dumnezeu.

Cultivând conștiința misionară cu evlavia liturgică, lucrarea responsabilă pentru binele comun cu recunoștința față de realizările şi năzuințele vrednicilor înaintași, precum şi sentimentul datoriei morale de a continua lucrarea lor, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a înfăptuit în această parte a țării o lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi folositoare Bisericii.

Născut la Timişoara, în data de 4 iunie 1936, tânărul Traian Seviciu a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, pe care le‑a absolvit în anul 1957. Tot la Bucureşti, având coordonator pe renumitul patrolog pr. prof. dr. Ioan G. Coman, a urmat cursurile de doctorat, iar în anul 1973 a susţinut teza: „Doctrina hristologică a Sfântului Chiril al Alexandriei”. Totodată, şi‑a completat studiile academice în Elveţia, la Facultatea de Teologie din Neuchâtel, în anul 1967, apoi la Institutul Ecumenic de la Bossey (1967‑1968) şi la Facultatea de Teologie din Frieburg (1971‑1972). În 24 iunie 1969, a fost tuns în monahism la Mănăstirea Hodoş‑Bodrog, din judeţul Arad, primind numele Timotei.

La recomandarea Mitropolitului Nicolae Corneanu al Banatului, în data de 15 decembrie 1975, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l‑a ales în postul de Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeșului, cu titlul de Lugojeanul, fiind instalat la Timişoara, în data de 7 februarie 1976.

În data de 30 septembrie 1984 a fost ales Episcop al Aradului, fiind întronizat în data de 2 decembrie 1984.

Astfel, în rândul succesiunii neîntrerupte de peste 300 de ani a ierarhilor arădeni, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei se înscrie în șirul înaintaşilor săi de seamă, harnici, înțelepți şi misionari, care prin viaţa şi activitatea lor au contribuit la devenirea istorică a acestui scaun episcopal şi a Bisericii întregi.

În cele cinci decenii de lucrare misionară, roadele sunt vizibile. Cu ajutorul lui Dumnezeu, al clericilor și colaboratorilor săi de la Centrul eparhial, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a înnoit şi a intensificat viaţa duhovnicească din mănăstiri şi parohii, precum şi activitatea culturală a eparhiei. A iniţiat şi a susţinut construirea a zeci de biserici şi a supravegheat restaurarea a sute de lăcaşuri de cult, multe dintre ele fiind monumente istorice. A înființat și reînființat zeci de mănăstiri și schituri noi.

Ample lucrări de restaurare s‑au desfăşurat la întregul ansamblu arhitectonic de la Mănăstirea Gai, unde a fost construită o biserică nouă, cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, pe care, împreună cu alţi ierarhi ai Bisericii noastre, am sfinţit‑o în data de 25 septembrie 2011.

De asemenea, prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, învățământul teologic arădean a fost readus în actualitatea teologiei şi culturii româneşti, prin înființarea Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ilarion Felea”, în cadrul Universității „Aurel Vlaicu”, precum și a unui seminar teologic ortodox.

Însă, între toate aceste frumoase realizări, cea mai de seamă rămâne ctitorirea noii Catedrale Arhiepiscopale din Arad, cu hramurile Sfânta Treime şi Sfântul Ierarh Nicolae, prima catedrală episcopală ortodoxă începută, finalizată și târnostită în România după căderea regimului comunist. Împreună cu alţi ierarhi am săvârşit slujba de sfințire a acestei catedrale în data de 6 decembrie 2008.

În anul 2009, la propunerea noastră şi cu aprobarea Sfântului Sinod, Episcopia Aradului a fost ridicată la rang de Arhiepiscopie, iar Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei la demnitatea de Arhiepiscop.

Ca fiu al plaiurilor bănăţene, Înaltpreasfinţia Sa cunoaşte bine atât frumuseţile şi valorile spirituale ale acestor ţinuturi româneşti străbune, cât şi dificultăţile pastoraţiei într‑o zonă multietnică şi multiconfesională.

Cu părintească binecuvântare şi frăţească dragoste în Hristos îl felicităm pentru rodnica sa activitate şi ne rugăm Domnului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să‑i dăruiască sănătate și aceeaşi dragoste sfântă pentru Biserică şi Neam, întru mulţi şi fericiţi ani!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesaj transmis la împlinirea a 90 de ani de viață și 50 de ani de slujire arhierească a Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.