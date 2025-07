Comunicarea minunată directă între Sfântul Apostol Pavel din secolul I și Sfântul Ioan Gură de Aur din secolul al IV-lea

Festivitatea depunerii ju­rământului de credin­ță al absolvenților Fa­cul­tății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din cadrul Universității din Bucureşti - promoția 2025 - se desfășoară în contextul acestui an, declarat de Sfântul Sinod al Bi­se­ricii Orto­doxe Române ca An oma­gial al Centenarului Patriarhiei Române şi An comemorativ al du­hovni­cilor şi mărturisitorilor orto­docși români din secolul al XX-lea. Acest eve­niment reprezintă un moment esențial în formarea du­hovnicească permanentă, dove­dind maturitate, dar și respon­sa­bilitate.