Întâmpinarea cinstitului cap al Sfântului Ioan Hrisostom la București

Manifestările liturgice dedicate sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București au debutat la Catedrala Patriarhală vineri, 11 iulie 2025. Astfel, la orele amiezii, o delegație a Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos a adus pe Colina Patriarhiei cinstitul cap al Sfântului Ioan Gură de Aur, odorul fiind întâmpinat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Spre bucuria și folosul duhovnicesc ale credincioșilor din Capitală și din alte zone ale țării care au așteptat, cu răbdare, ocazia de a cere binecuvântarea marelui Sfânt Părinte al Bisericii, delegația de la așezământul monahal athonit, condusă de părintele arhimandrit Efrem Vatopedinul, starețul Mănăstirii Vatoped, a adus vineri spre închinare capul Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului. Sfintele moaște, aflate în patrimoniul sacru al Mănăstirii Vatoped, au fost întâmpinate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de slujitori din care au făcut parte Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul și Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcopi-vicari patriarhali, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și alți clerici. La eveniment au asistat părinții consilieri din Administrația Patriarhală și cei din Administrația eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor, pelerini greci care au însoțit delegația athonită, precum și alți clerici și credincioși români.

După întâmpinarea cinstitului cap al Sfântului Ioan Hrisostom, Patriarhul României a săvârșit o slujbă specială de binecuvântare, la finalul căreia a rostit cuvântul de învățătură intitulat „Comunicarea minunată, directă, între Sfântul Apostol Pavel din secolul întâi și Sfântul Ioan Gură de Aur din secolul al patrulea”.

În continuare, părintele arhimandrit Efrem Vatopedinul a rostit un cuvânt în care a zugrăvit binecuvântarea unor mari sfinți teologi și nevoitori pentru Mănăstirea Vatoped.

„Cu multă bucurie am răspuns invitației Preafericirii Voastre de a aduce sfântul cap, cu urechea cea neputrezită, al Sfântului Ioan Gură de Aur. Este o mare binecuvântare pentru mănăstirea noastră, care este o mănăstire a Maicii Domnului, înveșmântată cu șapte icoane făcătoare de minuni ale Născătoarei de Dumnezeu și cu preacinstitul brâu al său. În plus, este și o mănăstire a Sfântului Ioan Gură de Aur pentru că pronia dumnezeiască a rânduit ca Ioan Cantacuzino, care avea legături duhovnicești cu Sfântul Sava cel nebun pentru Hristos, un părinte vatopedin, să dăruiască mănăstirii cele două capete ale marilor sfinți teologi, Sfântul Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul și Sfântul Ioan Gură de Aur. În plus, a dăruit Mănăstirii Vatoped și foarte multe manuscrise ale Evangheliei care făceau parte din colecția lui personală. Legătura duhovnicească pe care a avut-o cu Sfântul Sava cel nebun pentru Hristos i-a dat posibilitatea și prilejul să iubească Mănăstirea Vatoped astfel încât, la apusul vieții lui, să se călugărească la această mănăstire, primind la călugărie numele Ioasaf. Astăzi v-am adus această comoară. Este o mare binecuvântare că Dumnezeu a rânduit ca acest sfânt al pocăinței, Ioan Gură de Aur, să se păstreze în Sfântul Munte, în Mănăstirea Vatoped, împreună cu Sfântul Grigorie Teologul, capul Sfântului Vasile cel Mare aflându-se în mănăstirea Marea Lavră. Astfel, capetele celor trei mari învățători ai lumii și ierarhi, propovăduitorii pocăinței, cei care ne-au arătat cum trebuie să se săvârșească monahismul ortodox, se păstrează în Sfântul Munte. În manuscrisele mănăstirii noastre găsim menționate următoarele însemnări ale părinților care însoțeau cinstitul odor când ieșea din Sfântul Munte: «Ieșind capul Sfântului Ioan Gură de Aur din mănăstire în lume, săvârșea semne și minuni»”, a spus părintele Efrem Vatopedinul.

La finalul evenimentului, cinstitele moaște ale Sfântului Ioan Gură de Aur au fost așezate, spre închinarea credincioșilor, lângă moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în interiorul Catedralei Patriarhale, slujitorii lăcașului de rugăciune săvârșind slujba Acatistului Sfântului Ioan Hrisostom. La ceas de seară, potrivit rânduielii liturgice, în Catedrala Patriarhală au fost oficiate slujba Vecerniei cu Litie și Paraclisul Sfântului Ioan Gură de Aur.

Cinstitul odor va rămâne la Catedrala Patriarhală spre închinarea credincioșilor români până miercuri, 16 iulie.

