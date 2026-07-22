Preafericirea Voastră, Cu aleasă prețuire și deosebită bucurie, la împlinirea vârstei de 75 de ani, Vă adresăm un sincer cuvânt de felicitare, însoțit de rugăciunea ca Dumnezeu Cel în Treime slăvit să
Mesaje de felicitare pentru Patriarhul României
|
Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei
Preafericirea Voastră,
La binecuvântatul ceas aniversar al Preafericirii Voastre, îngăduiți-mi să vă adresez, atât în nume personal, cât și în numele Senatului României, cele mai alese gânduri de profund respect, recunoștință și prețuire, însoțite de rugăciunea ca Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, pace, putere de slujire și îndelungare de zile, spre binele Bisericii și al poporului român dreptcredincios.
Îmi exprim întreaga admirație pentru lucrarea rodnică pe care o desfășurați în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române. Prin viziunea, discernământul și dăruirea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română continuă să fie un izvor de speranță, un liman al mângâierii și o călăuză duhovnicească pentru toți cei care caută adevărul, pacea și comuniunea în Hristos.
Vă încredințez de întreaga mea considerație și de sprijinul constant pe care îl acord misiunii Bisericii Ortodoxe Române, atât în păstrarea și promovarea valorilor sale spirituale și tradiționale, cât și în lucrarea sa educațională, morală și socială, atât de necesară societății contemporane.
La acest ceas aniversar, mă rog ca Hristos Domnul, Arhiereul Cel Veșnic, prin mijlocirile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților ocrotitori ai neamului românesc, să vă dăruiască ani mulți, binecuvântați și roditori, sănătate deplină, bucurie duhovnicească și putere de a păstori, cu aceeași înțelepciune și iubire părintească, Biserica Ortodoxă Română, spre slava Preasfintei Treimi și mântuirea credincioșilor.
Întru mulți și binecuvântați ani, Preafericite Părinte Patriarh!
Cu aleasă considerație și profund respect,
Mircea Abrudean
Președintele Senatului României
|
Preafericirii Sale
Preafericitului Părinte Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
București, 22 iulie 2026
Preafericirea Voastră,
Permiteți-mi să vă adresez, cu ocazia aniversării Preafericirii Voastre, cele mai sincere felicitări, alături de cele mai bune urări de sănătate, împliniri și slujire îndelungată în misiunea deosebită care vă este încredințată.
La acest ceas de sărbătoare, sunt onorat să vă reînnoiesc profunda prețuire pentru angajamentul susținut și implicarea neobosită de care dați permanent dovadă, în scopul consolidării rolului central și a contribuției valoroase a Bisericii Ortodoxe Române la dimensiunile importante ale vieții publice.
În această perioadă, când suntem chemați la mai multă deschidere spre dialog, solidaritate și grijă față de cei aflați în nevoie, inițiativele și proiectele remarcabile pe care le susțineți, precum și răspunsurile și demersurile prompte față de provocările și transformările actuale, pe care le promovați cu înțelepciune și spirit vizionar, au un aport unic pentru construirea binelui comun și a păcii sociale, în jurul valorilor moral-spirituale perene.
La aceste gânduri, doresc să adaug și întreaga apreciere pentru parteneriatul și conlucrarea cu autoritățile publice, care întăresc prezența Bisericii, atât în momentele semnificative, cât și în problemele de fiecare zi ale vieții noastre sociale, așa cum a fost consacrată de-a lungul istoriei.
În acest spirit de prețuire a trecutului, de respect față de fundamentul solid generat de tradiție, în deplină responsabilitate față de imperativele atât de complexe ale prezentului, dar și în direcția efortului comun de a construi o lume mai bună pentru generațiile de acum și cele care vor veni, vă asigurăm, în continuare, de întreaga susținere, pentru a duce pe mai departe activitatea exemplară a Preafericirii Voastre, spre folosul poporului român, de acasă și de peste hotare.
Bunul Dumnezeu să vă dăruiască mulți și binecuvântați ani!
Cu înaltă considerație,
Sorin-Mihai Grindeanu
Președintele Camerei Deputaților
|
Preafericite Părinte Patriarh,
Cu prilejul zilei de naștere, vă adresez cele mai bune gânduri și urări de sănătate, pace sufletească și putere pentru a duce mai departe misiunea pe care o împliniți în slujba Bisericii Ortodoxe Române.
Vă doresc să aveți parte de ani rodnici, de bucurii și de aceeași înțelepciune cu care ați călăuzit, de-a lungul timpului, viața Bisericii și numeroase proiecte dedicate credincioșilor și binelui comun.
La mulți ani!
Ilie Bolojan
Prim-ministrul României
Citiți și: Rugăciune și recunoștință pentru Patriarhul României la 75 de ani