Mesaje de felicitare pentru Patriarhul României

Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Arhiepiscopul Bucureştilor,

Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei

Preafericirea Voastră,

La binecuvântatul ceas aniversar al Preafericirii Voastre, îngăduiți-mi să vă adresez, atât în nume personal, cât și în numele Senatului României, cele mai alese gânduri de profund respect, recunoștință și prețuire, însoțite de rugăciunea ca Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, pace, putere de slujire și îndelungare de zile, spre binele Bisericii și al poporului român dreptcredincios.

Îmi exprim întreaga admirație pentru lucrarea rodnică pe care o desfășurați în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române. Prin viziunea, discernământul și dăruirea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română continuă să fie un izvor de speranță, un liman al mângâierii și o călăuză duhovnicească pentru toți cei care caută adevărul, pacea și comuniunea în Hristos.

Vă încredințez de întreaga mea considerație și de sprijinul constant pe care îl acord misiunii Bisericii Ortodoxe Române, atât în păstrarea și promovarea valorilor sale spirituale și tradiționale, cât și în lucrarea sa educațională, morală și socială, atât de necesară societății contemporane.

La acest ceas aniversar, mă rog ca Hristos Domnul, Arhiereul Cel Veșnic, prin mijlocirile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților ocrotitori ai neamului românesc, să vă dăruiască ani mulți, binecuvântați și roditori, sănătate deplină, bucurie duhovnicească și putere de a păstori, cu aceeași înțelepciune și iubire părintească, Biserica Ortodoxă Română, spre slava Preasfintei Treimi și mântuirea credincioșilor.

Întru mulți și binecuvântați ani, Preafericite Părinte Patriarh!

Cu aleasă considerație și profund respect,

Mircea Abrudean

Președintele Senatului României