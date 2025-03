„Prin mesajul nostru frățesc ne exprimăm bucuria de a fi părtași la sărbătoarea Bisericii Ortodoxe a Albaniei”

Data: 29 Martie 2025

29 martie 2025

Preafericirea Voastră,

Preafericite Părinte Ioan,

Arhiepiscopul Tiranei, Durrësului și al Întregii Albanii,

Iubiți frați întru Arhierie,

Membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Albaniei,

Onorată asistență,

Biserica Ortodoxă Română a primit, cu multă bucurie, vestea întronizării Preafericirii Voastre în demnitatea de Arhiepiscop al Tiranei, Durrësului și al Întregii Albanii. Prin tainica lucrare a harului Sfântului Duh, Preafericirea Voastră sunteți chemat astăzi la înalta slujire de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe a Albaniei, cu misiunea sfântă de a continua și dezvolta, cu devotament, moștenirea spirituală a vrednicului de pomenire Arhiepiscopul Anastasie.

Suntem deplin încredințați că Preafericirea Voastră veți îndeplini cu multă responsabilitate pastorală și dinamism misionar noua slujire care v-a fost încredințată, contribuind la propovăduirea mesajului Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos într-o lume din ce în ce mai secularizată, marcată de crize multiple. Prin urmare, slujirea Preafericirii Voastre ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe a Albaniei este una deosebit de importantă în contextul contemporan, când mărturia noastră comună panortodoxă se cere a fi re-afirmată cu și mai multă vigoare. Astfel, vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru o cât mai strânsă cooperare între Bisericile noastre surori. Numai așa vom reuși să dăm împreună mărturie creștină credibilă în Europa și în lumea întreagă.

Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să vă dăruiască pace, bucurie și mult ajutor, ca să slujiţi Biserica Ortodoxă din Albania, îndrumând ierarhii Sfântului Sinod, clerul și credincioșii ortodocși din această țară pe calea mântuirii.

În același timp, prin mesajul nostru frățesc, transmis Preafericirii Voastre de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh Patriarhal, ne exprimăm bucuria spirituală de a fi părtași la această binecuvântată sărbătoare a întregii Ortodoxii, în general, și a Bisericii Ortodoxe a Albaniei, în special.

În numele Sfântului Sinod, al clerului și al credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, vă felicităm cu ocazia acestui eveniment binecuvântat. Totodată, dorim Preafericirii Voastre mulți ani rodnici în slujba Sfintei Biserici Ortodoxe a Albaniei.

Cu deosebită stimă și frățească îmbrățișare în Hristos Domnul nostru,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesaj adresat cu prilejul Întronizării Preafericitului Părinte IOAN, Arhiepiscopul Tiranei, Durrësului și al Întregii Albanii, Tirana, 29 martie 2025.

Titlul aparține redacției.

***

Your Beatitude John,

Archbishop of Tirana, Durrës and All Albania,

Beloved Brothers Hierarchs,

Members of the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church,

Honourable audience,

The Romanian Orthodox Church has received with great joy the news of Your Beatitude’s enthronement as Archbishop of Tirana, Durrës and All Albania. Through the mysterious work of the Holy Spirit’s grace, you are called today to the high ministry of Primate of the Orthodox Church of Albania, with the sacred mission of faithfully continuing and further developing the spiritual legacy of Archbishop Anastasios of blessed memory.

We are fully confident that Your Beatitude will fulfil the new ministry entrusted to you with great pastoral responsibility and missionary dynamism, contributing to the proclamation of the Gospel message of our Lord Jesus Christ to an increasingly secularized world, marked by multiple crises. Therefore, Your Beatitude’s ministry as Primate of the Orthodox Church of Albania is of utmost importance in the contemporary context, where our common Pan-Orthodox testimony must be re-affirmed with even greater strength. Thus, we assure you of our full availability for the closest possible cooperation between our sister Churches. Only in this way will we be able to bear together a credible Christian testimony in Europe and throughout the world.

We pray our Saviour Jesus Christ, the “High Priest of our confession” (Hebrews 3, 1), to grant you peace, joy, and abundant help, so that you may serve the Orthodox Church of Albania, guiding the hierarchs of the Holy Synod, the clergy, and the Orthodox faithful of this country on the path of salvation.

At the same time, through our fraternal message conveyed to Your Beatitude by His Eminence Nifon, Archbishop of Târgoviște, Honorary Metropolitan and Patriarchal Exarch, we find great spiritual joy in sharing in this blessed feast of the entire Orthodoxy in general and of the Orthodox Church of Albania in particular.

On behalf of the Holy Synod, the clergy, and the faithful of the Romanian Orthodox Church, we extend to Your Beatitude our heartfelt congratulations on this blessed occasion. At the same time, we wish you many fruitful years in the service of the Holy Orthodox Church of Albania.

With high esteem and fraternal embrace in Christ our Lord,

† DANIEL

Patriarch of the Romanian Orthodox Church

Message addressed on the occasion of the enthronement of His Beatitude JOHN, Archbishop of Tirana, Durrës and All Albania, Tirana, 29 March 2025.