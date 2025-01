Rugăciune pentru Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei

Data: 09 Ianuarie 2025

Nr. 03/09.01.2025

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte Anastasie,

Arhiepiscopul Tiranei, Durresului și întregii Albanii,

Spitalul general Evangelismos, Atena, Grecia

Preafericirea Voastră,

În aceste momente de încercare, ne îndreptăm gândurile spre Preafericirea Voastră și ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, să ajute pe medicii care vă îngrijesc să vă aline suferința și să vă facă sănătos.

Biserica Ortodoxă Română se roagă împreună cu clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe surori din Albania pentru sănătatea deplină a Preafericirii Voastre.

Cu frăţească dragoste în Hristos Domnul,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

***

Ref. no. 03/2025

Bucharest, 09 January 2025

His Beatitude Anastasios,

Archbishop of Tirana, Durrës, and All Albania,

Evangelismos General Hospital, Athens, Greece

Your Beatitude,

In these moments of trial, we turn our thoughts to Your Beatitude and pray to the Lord Jesus Christ, the Physician of our souls and bodies, to assist the doctors who care for you, to ease your suffering, and to restore you to health.

The Romanian Orthodox Church prays together with the clergy and faithful of the sister Orthodox Church of Albania for the complete health of Your Beatitude.

With fraternal love in Christ the Lord,

† Daniel

Patriarch of the Romanian Orthodox Church

***

Αριθ. Πρωτ. 03/09 Ιανουαρίου 2025

Προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. κ. Αναστάσιο,

Γενικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Αθήνα, Ελλάδα

Μακαριώτατε αδελφέ και συλλειτουργέ,

Σε αυτές τις στιγμές δοκιμασίας, στρέφουμε τις σκέψεις μας προς τη Μακαριότητά Σας και προσευχόμαστε στον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Ιατρό των ψυχών και των σωμάτων μας, να βοηθήσει τους γιατρούς που σας φροντίζουν, να ανακουφίσουν τον πόνο σας και να σας αποκαταστήσουν στην υγεία σας.

Η Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία προσεύχεται μαζί με τον κλήρο και τους πιστούς της αδελφής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας για την πλήρη ανάρρωση της Μακαριώτητάς Σας.

Με αδελφική αγάπη ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ,

† Δανιηλ

Πατριάρχης της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας