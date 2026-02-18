11 ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei

Preasfințitul Părinte Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, duminică, 15 februarie. În cadrul slujbei au fost înălțate rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra ierarhului și asupra întregii eparhii, la 11 ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Andrei în demnitatea de Episcop al Covasnei și Harghitei.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a rostit un cuvânt de învățătură despre pericopa evanghelică a Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, iar la finalul Sfintei Liturghii, a rostit un cuvânt festiv cu prilejul aniversării Preasfințitului Părinte Andrei, evocând momentele semnificative ale slujirii arhierești, precum și rodirea pastoral-misionară a Episcopiei Covasnei și Harghitei în cei 11 ani de slujire și mărturisire a credinței ortodoxe a Preasfințitului Părinte Andrei în Episcopia Covasnei și Harghitei.

Un cuvânt de felicitare și apreciere din partea Administrației eparhiale a fost rostit de pr. Teodor Eugen Bijec, vicar eparhial.

Preasfințitul Părinte Andrei a rostit, la final, un cuvânt de mulțumire, în care a rememorat începuturile slujirii sale arhierești și a subliniat importanța rugăciunii și a comuniunii cu Dumnezeu și cu poporul credincios. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Pocrov a Catedralei Episcopale.