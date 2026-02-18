Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri 11 ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei

11 ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Arhid. Alexandru Moroianu - 18 Feb 2026

Preasfințitul Părinte Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, duminică, 15 februarie. În cadrul slujbei au fost înălțate rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra ierarhului și asupra întregii eparhii, la 11 ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Andrei în demnitatea de Episcop al Covasnei și Harghitei.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a rostit un cuvânt de învățătură despre pericopa evanghelică  a Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, iar la finalul Sfintei Liturghii, a rostit un cuvânt festiv cu prilejul aniversării Preasfințitului Părinte Andrei, evocând momentele semnificative ale slujirii arhierești, precum și rodirea pastoral-misionară a Episcopiei Covasnei și Harghitei în cei 11 ani de slujire și mărturisire a credinței ortodoxe a Preasfințitului Părinte Andrei în Episcopia Covasnei și Harghitei.

Un cuvânt de felicitare și apreciere din partea Administrației eparhiale a fost rostit de pr. Teodor Eugen Bijec, vicar eparhial.

Preasfințitul Părinte Andrei a rostit, la final, un cuvânt de mulțumire, în care a rememorat începuturile slujirii sale arhierești și a subliniat importanța rugăciunii și a comuniunii cu Dumnezeu și cu poporul credincios. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Pocrov a Catedralei Episcopale. 

 

Citeşte mai multe despre:   PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei  -   IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri