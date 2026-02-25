170 de ani de la dezrobirea romilor, marcați la Iași

În data de 23 februarie, în Sala „Eclesia” a Muzeului Mitropolitan din cadrul Ansamblului Mitropolitan din Iași, a avut loc evenimentul intitulat „Împreună de ziua dezrobirii”, dedicat comemorării a 170 de ani de la dezrobirea romilor (20 februarie 1856) și reafirmării angajamentului comun pentru demnitate, educație și responsabilitate socială.

Evenimentul a debutat cu un parastas oficiat pentru toți cei care au suferit și au trecut la Domnul în perioada robiei, moment de rugăciune și reculegere care a așezat întreaga întâlnire sub semnul memoriei și al responsabilității istorice.

Programul a continuat cu intervenții ale invitaților și momente de dialog, iar la final participanții au urmărit un film reprezentativ dedicat temei dezrobirii, urmat de o parte culturală menită să pună în lumină identitatea, valorile și contribuția comunității rome la patrimoniul spiritual și cultural românesc.

În cuvântul său, pr. Alexandru Baciu, coordonator al Departamentului Minorități din cadrul Sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, a subliniat dimensiunea duhovnicească a temei abordate, arătând că dezrobirea nu poate fi înțeleasă doar ca un moment istoric sau juridic, ci ca o chemare permanentă la libertate lăuntrică.

La eveniment au fost prezenți Elena Motaș, consilier pentru problemele romilor în cadrul Prefecturii Iași, profesori de limba romani, mediatori școlari, elevi ai Liceului Teoretic „Ion Neculce” din Iași, însoțiți de profesoara Geta Pleșcan, Moshe Groper, consilier pentru problemele comunităților etnice în cadrul Primăriei Municipiului Iași, precum și voluntarii Departamentului Minorități din cadrul Sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor.