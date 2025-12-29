26 de ani de arhipăstorire a Arhiepiscopului Târgoviștei

Data: 29 Decembrie 2025

La Catedrala din Târgoviște, foarte mulți credincioși au participat vineri, 26 decembrie 2025, la sărbătorirea celor 26 de ani de arhipăstorire a Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, pe scaunul vlădicesc din vechea cetate voievodală munteană.

Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, însoțit de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte: părintele vicar eparhial, părintele secretar eparhial, părinții consilieri și inspectori de la Centrul eparhial, părintele prorector al Universității „Valahia”, părintele decan al Facultății de Teologie și Științele Educației din Târgoviște, directorul Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, profesori de la aceste școli teologice eparhiale, precum și părinții protopopi, împreună cu părinții secretari de la protoierii, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Pr. lect. univ. dr. Florin Vârlan a rostit cuvântul festiv, în care a evocat reperele liturgice, pastoral‑misionare și academice ale slujirii Înaltpreasfinţitului Părinte Nifon, în peste un sfert de veac, la Târgoviște.

La final, au transmis mesaje de felicitare: Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Marian Tănase, prefectul județului Dâmbovița, Daniel Cristian Stan, primarul Municipiului Târgoviște, reprezentanți ai Centrului eparhial, ai celor două școli de teologie din eparhie, ai slujitorilor Catedralei din Târgoviște, precum și ai clericilor.

Cea de‑a doua parte a ceremoniei aniversare s‑a desfășurat în Aula „Sf. Voievod Neagoe Basarab” a Reședinței mitropolitane, moment la care au luat parte atât clericii care au slujit la catedrala din Târgoviște, cât și reprezentanți ai preoților din eparhie, precum și monahi și monahii.

Cu acest prilej, Corala catedralei, dirijată de lect. univ. dr. Mihail Vlădăreanu, a oferit un concert de colinde, iar laudatio a fost rostit de pr. prof. Alin Marian Pleșa, directorul Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște.

În cuvântul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Nifon a aprofundat semnificația teologică, duhovnicească și misionară a sărbătorii Nașterii Domnului - împlinirea profețiilor și a făgăduințelor lui Dumnezeu către umanitate: „Întruparea Fiului lui Dumnezeu este taina care a fascinat gândirea oamenilor de peste două milenii, generând valori morale extraordinare, care stau la baza civilizației creștine și au transformat fundamental lumea noastră. Totodată, Întruparea a conferit sens și noblețe ființei umane, învingând răul și tenebrele, precum și dăruindu‑ne magnifica și dumnezeiasca învățătură a Domnului, cea care este de neîntrecut în istorie”. Înaltpreasfinția Sa a mai arătat că „Maica Domnului este cea care a făcut posibilă venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, minune inefabilă și fascinantă, datorită căreia iubirea, dreptatea, adevărul și smerenia, acele valori perene ale învățăturii Mântuitorului, au pătruns în lumea noastră și de atunci până astăzi continuă să împodobească sufletul creștin”. Înaltul ierarh a evidențiat „necesitatea unei profunde reînnoiri spirituale și misionare, pentru a oferi lumină, încredere și bucurie unei lumi în care diferite ideologii și curente periculoase încearcă să înlăture speranța semenilor noștri. Acestor provocări trebuie să le răspundem prin împărtășirea bucuriei solidarității și a tăriei încrederii în forța spirituală a Bisericii, pentru a le da curaj de a aprofunda frumusețea valorilor creștine”.