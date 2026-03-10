500 de icoane cu Maica Domnului dăruite în spitalele din județul Suceava

Data: 10 Martie 2026

Sectorul social‑filantropic al Centrului eparhial Suceava a desfășurat, duminică, 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii, o amplă acțiune pastoral‑filantropică dedicată mamelor aflate în unitățile medicale din județul Suceava, precum și cadrelor medicale care își desfășoară activitatea în aceste secții.

Acțiunea face parte din seria de evenimente organizate de Departamentul ProVita, în cadrul programului „Luna pentru viață”, perioadă dedicată promovării și susținerii valorii vieții, a familiei și a maternității.

Cu acest prilej, aproximativ 500 de icoane cu Maica Domnului au fost oferite mamelor internate în secțiile de obstetrică‑ginecologie și neonatologie, dar și cadrelor medicale care, prin grija și profesionalismul lor, sunt zilnic alături de acestea.

Distribuirea icoanelor a fost realizată sub coordonarea Departamentului de asistență religioasă în unitățile bugetare, prin implicarea preoților de caritate care slujesc în spitalele din județul Suceava, aceștia oferind darurile și adresând cuvinte de încurajare și binecuvântare atât mamelor, cât și personalului medical.

La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”-Suceava, icoanele au fost oferite de către părintele Andrei Mocanu, consilier eparhial al Sectorului social‑filantropic, părintele Tiberiu Bardan, inspector în cadrul Departamentului de asistență religioasă în unitățile bugetare, împreună cu părintele Constantin Diaconașu, preot de caritate al unității medicale.

De asemenea, acțiunea s‑a desfășurat și în alte unități medicale din județ, prin implicarea preoților de caritate care își desfășoară activitatea în aceste spitale:

• Spitalul Municipal „Sf. Cosma și Damian” din Rădăuți - pr. Bogdan Negrea;

• Spitalul Municipal „Sfântul Pantelimon” din Fălticeni - pr. Pavel Constantin;

• Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc - pr. Ionuț Mihăilescu;

• Spitalul Municipal „Sf. Chir și Ioan” din Vatra Dornei - pr. Cristian Agavriloaei.