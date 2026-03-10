Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Popas de rugăciune la o parohie din județul Olt

Popas de rugăciune la o parohie din județul Olt

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 10 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, a săvârșit duminică, 8 martie, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” a Parohiei Doanca din comuna Tia Mare, județul Olt, păstorită de preotul Costică Rău. În Duminica a doua din Postul Mare, Preasfințitul Părinte Episcop Sebastian le‑a vorbit credincioșilor despre minunea săvârșită în Capernaum, când Mântuitorul a vindecat un paralitic atât trupește, dar mai ales sufletește, se arată pe episcopiaslatinei.ro.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri