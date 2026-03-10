Înaltpreasfinţitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a efectuat luni, 9 martie, o vizită pastorală în Protoieria Titu, județul Dâmbovița, la parohiile Românești, Lungulețu I, Crevedia II și Niculești, precum și în Protoieria Târgoviște Sud, la parohiile Dobra, Băleni Români și Ilfoveni.
Popas de rugăciune la o parohie din județul Olt
Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, a săvârșit duminică, 8 martie, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” a Parohiei Doanca din comuna Tia Mare, județul Olt, păstorită de preotul Costică Rău. În Duminica a doua din Postul Mare, Preasfințitul Părinte Episcop Sebastian le‑a vorbit credincioșilor despre minunea săvârșită în Capernaum, când Mântuitorul a vindecat un paralitic atât trupește, dar mai ales sufletește, se arată pe episcopiaslatinei.ro.