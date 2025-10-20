Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
A fost pusă piatra de temelie pentru paraclisul eparhial de la Vârşeţ

Știri
Data: 20 Octombrie 2025

Vineri, 17 octombrie, la sediul administrativ al Episcopiei Daciei Felix a avut loc slujba de punere a pietrei de temelie a viitorului paraclis eparhial. Rânduiala liturgică a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța ridicării unui lăcaș de cult în cadrul centrului eparhial, evidențiind faptul că orice lucrare începută cu rugăciune și binecuvântare are temelie trainică și binecuvântată. Preasfinția Sa a arătat că procesul de construire a sediului administrativ al Episcopiei Daciei Felix a debutat cu gândul la Dumnezeu, prin ridicarea unui paraclis care va deservi rânduielile liturgice ale clericilor din administrația eparhială, dar și ale credincioșilor din orașul Vârșeț, Republica Serbia.

La eveniment a fost prezentă și Anca Corfu, consulul general al României la Vârșeț, care a transmis un mesaj de solidaritate și susținere pentru întreaga activitate desfășurată de Episcopia Daciei Felix, subliniind legătura strânsă dintre misiunea Bisericii și păstrarea identității spirituale și culturale a românilor din Banatul istoric.

Viitorul paraclis eparhial va fi pus sub ocrotirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a Sfântului Ierarh Niceta de Remesiana, ocrotitori aleși pentru a simboliza râvna apostolică, curajul mărturisirii și puterea comuniunii în Hristos.

