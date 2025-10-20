A fost pusă piatra de temelie pentru paraclisul eparhial de la Vârşeţ

Data: 20 Octombrie 2025

Vineri, 17 octombrie, la sediul administrativ al Episcopiei Daciei Felix a avut loc slujba de punere a pietrei de temelie a viitorului paraclis eparhial. Rânduiala liturgică a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța ridicării unui lăcaș de cult în cadrul centrului eparhial, evidențiind faptul că orice lucrare începută cu rugăciune și binecuvântare are temelie trainică și binecuvântată. Preasfinția Sa a arătat că procesul de construire a sediului administrativ al Episcopiei Daciei Felix a debutat cu gândul la Dumnezeu, prin ridicarea unui paraclis care va deservi rânduielile liturgice ale clericilor din administrația eparhială, dar și ale credincioșilor din orașul Vârșeț, Republica Serbia.

La eveniment a fost prezentă și Anca Corfu, consulul general al României la Vârșeț, care a transmis un mesaj de solidaritate și susținere pentru întreaga activitate desfășurată de Episcopia Daciei Felix, subliniind legătura strânsă dintre misiunea Bisericii și păstrarea identității spirituale și culturale a românilor din Banatul istoric.

Viitorul paraclis eparhial va fi pus sub ocrotirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a Sfântului Ierarh Niceta de Remesiana, ocrotitori aleși pentru a simboliza râvna apostolică, curajul mărturisirii și puterea comuniunii în Hristos.