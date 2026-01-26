Acte istorice și sfinți ai Bisericii sărbătoriți în Arhiepiscopia Dunării de Jos

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, zilele de 24 și 25 ianuarie au fost sărbătorite în mod deosebit prin evenimente cultural‑duhovnicești dedicate împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, precum și prăznuirii Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului.

Sărbătoarea Unirii Principatelor Române a fost marcată printr‑un itinerariu al Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, la locurile din județul Galați pline de însemnătate istorică. Prima oprire a avut loc în nordul județului, la biserica din satul Țigănești, unde se regăsesc mormintele marilor susținători ai idealului unionist, Costache Conachi și fiica sa, Ecaterina Cocuța Conachi (Vogoride). Ierarhul a săvârșit slujba Parastasului pentru cei doi, în prezența mai multor autorități locale și a numeroși credincioși, și a ținut un panegiric referitor la cele două personalități.

Pelerinajul de recunoștință a continuat în localitatea Costache Negri (fosta Mânjina), la Casa Memorială „Costache Negri”, construită în stil tradițional românesc, cu două cerdace pe stâlpi de lemn. În acest spațiu în care marii pașoptiști plănuiau odinioară înfăptuirea Unirii, chiriarhul de la Dunărea de Jos a oficiat o slujbă de pomenire pentru toți oamenii de cultură și politici care au contribuit la acest act fundamental al națiunii române și a ținut un cuvânt despre însemnătatea zilei de sărbătoare națională.

Ultimul popas duhvonicesc al zilei a fost la Biserica Vovidenia din municipiul Galați, lăcaș de cult frecventat în urmă cu peste un secol și jumătate de familia Cuza. Aici, în locul unde pentru o perioadă de timp s‑au aflat osemintele mamei domnitorului, ierarhul a săvârșit slujba de Te Deum și un Parastas pentru cei care au contribuit la evenimentul istoric din anul 1859. După acest moment la care au participat autorități civile și militare, elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Andrei”, ai Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin” și ai Școlii Gimnaziale Nr. 25 din Galați, dar și mai mulți credincioși gălățeni, ierarhul a pus în lumină celor prezenți, în cuvântul rostit, că Alexandru Ioan Cuza a locuit în acest oraș, ocupând funcția de pârcălab înainte de a fi ales domnitor.

Manifestările dedicate acestei zile comemorative s‑au încheiat la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza situată pe strada Domnească, în imediata apropiere a Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos, unde a fost intonat Imnul de Stat al României și au fost depuse flori. Momentul a fost pecetluit de prinderea celor prezenți în tradiționala „Horă a Unirii”.

Hramul bisericii „Sfântul Grigorie Teologul” din Galați

Duminică, 25 ianuarie, când Biserica noastră l‑a prăznuit și pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, s‑a aflat în mijlocul comunității parohiei gălățene ocrotite de marele părinte capadocian, unde a săvârșit Sfânta Liturghie cu ocazia hramului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Atmosfera de rugăciune a fost întregită de prezența a numeroși credincioși gălățeni și elevi de la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” din Galați, mulți dintre aceștia fiind împărtășiți de către ierarh cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învățătură, chiriarhul Dunării de Jos a tâlcuit înțelesurile duhovnicești ale întâlnirii dintre Mântuitorul și Zaheu vameșul, subliniind rolul fundamental al Bisericii ca spațiu al comuniunii frățești și al vindecării sufletești în vederea dobândirii mântuirii. De asemenea, acesta l‑a evocat și pe Sfântul Grigorie Teologul, model desăvârșit de înțelepciune și apărător al dreptei învățături în vremuri de tulburare doctrinară.

Dimensiunea liturgică a hramului a fost dublată de o amplă componentă social‑filantropică, menită să aducă alinare membrilor vulnerabili ai comunității. Astfel, Parohia „Sfântul Grigorie Teologul” a oferit în zilele premergătoare hramului articole igienico‑sanitare, lenjerii de pat și articole vestimentare pentru cei 25 de copii din cadrul Centrului de Asistență pentru Copii cu Cerințe Educative Speciale (CACCES) din Galați. De asemenea, la finalul slujbei, au fost distribuite peste 500 de porții de hrană caldă credincioșilor prezenți la sărbătoarea sfântului ocrotitor al parohiei.