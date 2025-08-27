Activităţi cu copiii în Parohia Turnişor I, Sibiu

Școala de vară pentru copiii din Parohia Turnişor I din Sibiu a avut loc, în perioada 17-20 august, la Biserica „Sfântul Nicolae” și la Centrul socio‑cultural al parohiei sibiene. Activitatea a fost organizată de preoții Mihail Borza și Ciprian Creangă.

Pe parcursul școlii de vară, 45 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani au fost implicaţi în mai multe activităţi. Astfel, ei s‑au rugat împreună, au cântat și s‑au jucat, s‑au împrietenit unii cu alţii, cultivând deprinderi sănătoase de viață în timpul petrecut împreună, conform celor transmise de organizatori.

Activitățile s‑au desfășurat după un program bine stabilit pentru fiecare zi, sub îndrumarea și atenta supraveghere a voluntarilor care formează grupul „Răspândim bucuria” din Sibiu, conduși de Sergiu Florea.

Timpul petrecut împreună de copii a fost unul de calitate, în care și adulții au putut simți din nou gustul dulce al copilăriei.

„A fost, de asemenea, o bucurie și o încântare colaborarea cu tinerii voluntari, frumoși și ambițioși așa cum se dovedesc a fi de fiecare dată. Grupurile de inițiativă ale tinerilor, care sunt un real sprijin pentru preoți, precum și toate celelalte asociații de tineri din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, reprezintă o alternativă sănătoasă la provocările lumii contemporane și un mediu prielnic în care tinerii pot să comunice cu alți tineri iubitori de virtute și de frumos, să se împrietenească, să‑și împărtășească calitățile și să le cultive, apreciindu‑i pe ceilalți și simțindu‑se apreciați la rândul lor”, au mai menţionat organizatorii.