Activități cultural‑educative în Parohia Coza din Vrancea

În perioada 16‑19 august 2025, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, Parohia Coza din Protoieria Panciu, județul Vrancea, a desfășurat proiectul cultural‑educativ „Școala din pridvorul bisericii - Cu noi este Dumnezeu”.

Scopul inițiativei de la parohia vrânceană Coza a fost de a apropia copiii și tinerii de valorile credinței ortodoxe, de viața Bisericii și de tradițiile neamului românesc, într‑un cadru prietenos și formativ, cu valențe duhovnicești.

Programul a inclus o varietate de activități: ateliere de creație religioasă (icoane pe sticlă, desen și pictură), lecții de religie și cateheze susținute de preotul paroh și de invitați speciali, jocuri educative și cântece religioase, participarea la rugăciunile de dimineață și la Sfânta Liturghie, precum și acțiuni de voluntariat în sprijinul comunității parohiale.

Un moment deosebit l‑a constituit prezența copiilor din Parohia Bătinești II, care s‑au alăturat cu bucurie acestui demers, întărind comuniunea frățească dintre parohii.

Prin aceste activități, copiii și tinerii au fost îndrumați să cultive iubirea față de Dumnezeu, respectul față de semeni și responsabilitatea față de valorile creștine autentice și față de cultura românească.