Activități de incluziune culturală pentru tineri dezavantajați din Bacău

Data: 01 Octombrie 2025

La sediul Asociației Ovidenia din Sărata, județul Bacău au avut loc primele două activități din cadrul proiectului „ACCESS4ALL: Incluziune culturală pentru tinerii vulnerabili din județul Bacău”, derulat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Proiectul urmărește sprijinirea copiilor și tinerilor din medii vulnerabile prin activități cultural‑educaționale și catehetice, menite să prevină abandonul școlar și să ofere modele de viață morală și creștină. Un element central al inițiativei este realizarea unui ghid cu 30 de lecții care va fi folosit în centrele de catehizare din 15 comunități din județul Bacău.

Timp de două zile, cei 15 preoți implicați au participat la un curs susținut de lector univ. dr. Oana Moșoiu, în cadrul căruia au învățat principii de educație nonformală și au lucrat la schema și conținutul viitorului ghid. Preoții au contribuit la stabilirea temelor ce vor fi abordate și a șablonului pe care se vor construi lecțiile destinate copiilor între 7 și 12 ani.

La eveniment au fost prezenți arhid. Alexandru Oprea, manager de proiect și membru al Asociației Ovidenia, părintele protopop Eugen‑Ciprian Ciuche și preotul Răzvan‑Dimitrie Radu, președintele Asociației Ovidenia.

În perioada următoare, preoții vor elabora efectiv lecțiile catehetice și educaționale, urmând ca la activitatea a treia să fie implementată prima lecție în toate cele 15 comunități parohiale participante.

Proiectul este organizat și implementat de Asociația Ovidenia, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, și cofinanțat de Consiliul Județean Bacău, prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2025, conform Legii nr. 350/2005.