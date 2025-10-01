Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Activități de incluziune culturală pentru tineri dezavantajați din Bacău

Data: 01 Octombrie 2025
Data: 01 Octombrie 2025

La sediul Asociației Ovidenia din Sărata, județul Bacău au avut loc primele două activități din cadrul proiectului „ACCESS4ALL: Incluziune culturală pentru tinerii vulnerabili din județul Bacău”, derulat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Proiectul urmărește sprijinirea copiilor și tinerilor din medii vulnerabile prin activități cultural‑educaționale și catehetice, menite să prevină abandonul școlar și să ofere modele de viață morală și creștină. Un element central al inițiativei este realizarea unui ghid cu 30 de lecții care va fi folosit în centrele de catehizare din 15 comunități din județul Bacău.

Timp de două zile, cei 15 preoți implicați au participat la un curs susținut de lector univ. dr. Oana Moșoiu, în cadrul căruia au învățat principii de educație nonformală și au lucrat la schema și conținutul viitorului ghid. Preoții au contribuit la stabilirea temelor ce vor fi abordate și a șablonului pe care se vor construi lecțiile destinate copiilor între 7 și 12 ani.

La eveniment au fost prezenți arhid. Alexandru Oprea, manager de proiect și membru al Asociației Ovidenia, părintele protopop Eugen‑Ciprian Ciuche și preotul Răzvan‑Dimitrie Radu, președintele Asociației Ovidenia.

În perioada următoare, preoții vor elabora efectiv lecțiile catehetice și educaționale, urmând ca la activitatea a treia să fie implementată prima lecție în toate cele 15 comunități parohiale participante.

Proiectul este organizat și implementat de Asociația Ovidenia, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, și cofinanțat de Consiliul Județean Bacău, prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2025, conform Legii nr. 350/2005.

 

