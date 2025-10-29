Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Aniversarea parohiei românești din Ulm

Știri
Data: 29 Octombrie 2025

Parohia Ortodoxă Românească „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Ulm, Germania, a îmbrăcat veșminte de sărbătoare în perioada 24‑26 octombrie, serbând trei decenii de la înființare, conform mitropolia‑ro.de.

Evenimentele aniversare au debutat vineri, 24 octombrie, cu o întâlnire desfășurată în biserica parohială, la care au participat reprezentanți ai primăriei din Ulm, ai Bisericilor Catolice și Evanghelice și ai statului român în persoana consulului general al României la Stuttgart, dr. Vlad Vasiliu, precum și a personalităților marcante ale comunității românești din zona Ulmului. Programul a inclus o scurtă prezentare a Ortodoxiei, susținută de părintele Alexandru Roșu de la Parohia Ravensburg, un mic concert al Grupului psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului și un mesaj al consulului general.

Sâmbătă, 25 octombrie, s‑a săvârșit Sfânta Liturghie de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte arhidiaconul conf. univ. dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, care a ținut un bogat cuvânt de învățătură. La sfârșit, s‑a oficiat Parastasul pentru ctitori, iar Grupul psaltic „Ethos” a susținut un concert aniversar atât în cinstea Centenarului Patriarhiei Române, cât și a jubileului parohial.

Manifestările s‑au încheiat duminică, cu săvârșirea Sfintei Liturghii în Parohia românească Augsburg, păstorită de pr. paroh Ciprian Suciu.

 

