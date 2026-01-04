Anul Nou la Catedrala Mitropolitană din Craiova

În prima zi a anului 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi.

Biserica noastră a prăznuit la 1 ianuarie Tăierea‑împrejur după trup a Domnului nostru Iisus Hristos și, totodată, l‑a cinstit pe Sfântul Vasile cel Mare.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre praznicul Tăierii‑împrejur după trup a Domnului nostru Iisus Hristos: „Sărbătoarea de astăzi este un praznic ce are rădăcini în Vechiul Testament, când Dumnezeu a poruncit lui Moise să îşi ia copiii şi să îi taie împrejur, ca cel rău să nu se mai atingă de cei însemnaţi. Această practică pe care iudeii o aveau, ca poruncă de la Moise, este prezentă şi în viaţa Mântuitorului Iisus Hristos, şi El a primit această tăiere-împrejur, chiar dacă a fost născut fără de păcatul strămoşesc, deci fără semnul care privea tăierea-împrejur. A acceptat ca în a opta zi să fie tăiat împrejur de preotul de la templu. În Biserica noastră, această practică a fost schimbată prin Sfântul Botez, de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel care a dat Sfinţilor Apostoli porunca Botezului în numele Preasfintei Treimi: «Şi apropiindu‑Se Iisus, le‑a vorbit lor, zicând: Datu‑Mi‑s‑a toată puterea, în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându‑le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându‑le să păzească toate câte v‑am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin» (Matei 28, 18‑20). Aceasta este legătura cea cerească pe care noi o avem cu Tatăl, cu Fiul şi cu Duhul Sfânt. Prin Taina Sfântului Botez noi depăşim legătura trupească pe care iudeii o aveau cu Dumnezeu. Noul Legământ al Mântuitorului nostru Iisus Hristos are în centrul său spălarea întinăciunii trupeşti şi sufleteşti deopotrivă, pentru că Botezul spală păcatele noastre. Noi suntem chemaţi să fim copii ai Tatălui ceresc şi devenim moştenitori ai Împărăţiei cerurilor”.

În a doua parte a cuvântului, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre viaţa Sfântului Vasile cel Mare şi însemnătatea lucrării şi a operei sale.