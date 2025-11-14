ASCOR Arad a dăruit 100 de Biblii copiilor și tinerilor din medii defavorizate

Data: 14 Noiembrie 2025

ASCOR Arad a sărbătorit Ziua Internațională a Bibliei prin oferirea a 100 de Sfinte Scripturi către copiii și tinerii din medii defavorizate.

Cele 100 de exemplare au fost achiziționate în cadrul proiectului „100 de Sfinte Scripturi pentru Centenar”.

Proiectul a fost posibil prin implicarea și jertfelnicia mai multor parohii din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului, care au sprijinit financiar achiziția.

ASCOR Arad aduce mulțumiri preoților care au susținut colecta: părintele Vlad‑Sergiu Sandu (Parohia Arad‑Șega I), părintele Valentin Săvușcă (Parohia Ortodoxă Miniș) și părintele Florin Avram (Parohia Prunișor).

Dintre cele 100 de biblii, 40 de exemplare au fost oferite Centrului de Criză și Primire Minori Arad, iar celelalte au fost dăruite Secției de Pediatrie II a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Alături de Sfânta Scriptură au fost oferite iconițe cu Sfântul Nectarie de la Eghina și Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea. Membrii ASCOR Arad au stat de vorbă cu copiii de la Centrul de Criză, citindu‑le pasaje din Sfânta Scriptură, ceea ce le‑a stârnit curiozitatea celor mici.