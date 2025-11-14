Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri ASCOR Arad a dăruit 100 de Biblii copiilor și tinerilor din medii defavorizate

ASCOR Arad a dăruit 100 de Biblii copiilor și tinerilor din medii defavorizate

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 14 Noiembrie 2025

ASCOR Arad a sărbătorit Ziua Internațională a Bibliei prin oferirea a 100 de Sfinte Scripturi către copiii și tinerii din medii defavorizate.

Cele 100 de exemplare au fost achiziționate în cadrul proiectului „100 de Sfinte Scripturi pentru Centenar”.

Proiectul a fost posibil prin implicarea și jertfelnicia mai multor parohii din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului, care au sprijinit financiar achiziția.

ASCOR Arad aduce mulțumiri preoților care au susținut colecta: părintele Vlad‑Sergiu Sandu (Parohia Arad‑Șega I), părintele Valentin Săvușcă (Parohia Ortodoxă Miniș) și părintele Florin Avram (Parohia Prunișor).

Dintre cele 100 de biblii, 40 de exemplare au fost oferite Centrului de Criză și Primire Minori Arad, iar celelalte au fost dăruite Secției de Pediatrie II a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Alături de Sfânta Scriptură au fost oferite iconițe cu Sfântul Nectarie de la Eghina și Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea. Membrii ASCOR Arad au stat de vorbă cu copiii de la Centrul de Criză, citindu‑le pasaje din Sfânta Scriptură, ceea ce le‑a stârnit curiozitatea celor mici.

 

Citeşte mai multe despre:   ASCOR  -   Ziua Bibliei  -   persoane defavorizate
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri