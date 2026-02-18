Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ateliere de creație la o biserică din București

Știri
Un articol de: Nicoleta Enculescu - 18 Feb 2026

În Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne), 15 februarie, copiii și părinții s‑au adunat la biserica Parohiei „Buna Vestire”-Belu din București, sectorul 4, pentru a aduce un omagiu mamei și copilului, familiei creștine în general, prin lucrări plastice, în cadrul Atelierului de pictură pe stilcă și desene. Cu acest prilej, și‑au reamintit că la 2 februarie (Întâmpinarea Domnului) și la 25 martie (Buna Vestire) este sărbătorită familia creștină. Copiii au pictat alături de mamele și tații lor, bucurându‑se de câteva ore frumoase în preajma lui Dumnezeu, a Maicii Domnului și a Sfinților, sub îndrumarea preotului paroh Daniel‑Alexandru Bărîcă, a prezbiterei Georgiana Bărîcă, a părintelui coslujitor lect. dr. Petre Sperlea și a preotesei Victorița Sperlea. De asemenea, pentru buna organizare a atelierului s‑au implicat și doamnele din Comitetul parohial. Atelierul a fost deschis de cuvântul de învățătură al părintelui paroh Daniel‑Alexandru Bărîcă.

 

