Episcopia Caransebeșului a organizat marți, 17 februarie, un eveniment spiritual‑cultural la două secole de la nașterea ierarhului academician Nicolae Popea, al doilea episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a
Ateliere de creație la o biserică din București
În Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne), 15 februarie, copiii și părinții s‑au adunat la biserica Parohiei „Buna Vestire”-Belu din București, sectorul 4, pentru a aduce un omagiu mamei și copilului, familiei creștine în general, prin lucrări plastice, în cadrul Atelierului de pictură pe stilcă și desene. Cu acest prilej, și‑au reamintit că la 2 februarie (Întâmpinarea Domnului) și la 25 martie (Buna Vestire) este sărbătorită familia creștină. Copiii au pictat alături de mamele și tații lor, bucurându‑se de câteva ore frumoase în preajma lui Dumnezeu, a Maicii Domnului și a Sfinților, sub îndrumarea preotului paroh Daniel‑Alexandru Bărîcă, a prezbiterei Georgiana Bărîcă, a părintelui coslujitor lect. dr. Petre Sperlea și a preotesei Victorița Sperlea. De asemenea, pentru buna organizare a atelierului s‑au implicat și doamnele din Comitetul parohial. Atelierul a fost deschis de cuvântul de învățătură al părintelui paroh Daniel‑Alexandru Bărîcă.