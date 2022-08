Atelierul „Cununa grâului” la Slobozia

Protopopiatul Slobozia, județul Ialomița, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Sfântul Ierarh Nicolae”‑Bucu și Muzeul Național al Agriculturii din Slobozia, a organizat miercuri, 17 august, atelierul de împletit spice de grâu cu tema „Cununa grâului”, în cadrul proiectului educațional „Clubul de vară”.

Sub coordonarea muzeografei Fănica Gherghe și a profesoarei Daniela Matei, elevii au realizat din spice de grâu frumoase împletituri specifice zonei Bărăganului, denumite și „barba lui Dumnezeu” care, așa cum ne învață tradiția, se țin la icoană până la primul semănat, apoi boabele din ele se pun în pământ, iar împletiturile sub brazdă. De asemenea, copiii, sub îndrumarea muzeografului Fideliu Rubinescu, au vizitat expozițiile «La pas prin lumea satului» și expoziția absolvenților Liceului de Arte «Ionel Perlea», din cadrul instituției.

La final, Protopopiatul Slobozia a oferit tuturor participanților produse de patiserie, cu mulțumirea că am reușit să petrecem un timp de calitate împreună, să aflăm informații noi despre tradițiile și obiceiurile noastre și să creăm obiecte inedite.