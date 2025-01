Bilanț al unei campanii caritabile cu mii de beneficiari în toată țara

Campania umanitară „Implică‑te! Împreună reușim mai mult!”, inițiată la începutul pandemiei de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale, a continuat să aducă în 2024 sprijin concret persoanelor vulnerabile din diverse zone rurale și urbane ale țării. În anul care tocmai s‑a încheiat, peste 2.200 de persoane au beneficiat de ajutor logistic, material și moral prin diverse acțiuni social‑filantropice.

Printre cele mai importante realizări din anul 2024 se numără sprijinul oferit în localitatea Drăgănești din județul Prahova unde, în luna iulie, au fost donate 700 de perechi de încălțăminte pentru toate vârstele. De asemenea, în luna septembrie, voluntarii bucureșteni au venit în ajutorul familiilor grav afectate de inundații din comuna gălățeană Cudalbi. Donațiile, realizate cu sprijinul Parohiei Fântânele și al Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii, au inclus echipamente pentru refacerea locuințelor și produse de strictă necesitate, cu o valoare totală de 30.000 de lei.

O deosebită atenție a fost acordată de voluntari programului „Crăciunul la sat”, parte a acestei campanii. Acțiunile desfășurate în cadrul său au avut ca scop vestirea Nașterii Domnului în comunitățile rurale prin acte caritabile. În luna decembrie a anului trecut, 1.100 de copii din 19 localități au primit daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă: Puchenii Moșneni, Bâra, Palanca, Lacu Turcului, Corlătești, Drăgănești, Cireșanu, Grădiștea, Vitioara de Sus, Cuib, Nucet, Urlați, Valea Crângului, Tătaru, Mireș, Salcia, Trenu, Izvorul și Cioceni.

Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale, a evidențiat bogatele realizări ale anului precedent: „Campania umanitară «Implică‑te! Împreună reușim mai mult!» demonstrează puterea solidarității și a implicării comunitare. În 2024, prin eforturile voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale, am reușit să sprijinim peste 2.200 de persoane. Ne bucurăm să vedem impactul pozitiv al acestor acțiuni în comunități precum Drăgănești, unde în luna iulie am donat încălțăminte pentru toate vârstele, sau în Cudalbi, județul Galați, unde în luna septembrie am venit în ajutorul familiilor afectate de inundații. Totodată, programul «Crăciunul la sat» a adus zâmbete pe chipurile a 1.100 de copii din 19 localități. Vom continua să ne implicăm cu aceeași determinare, fiind alături de cei aflați în nevoie. Mulțumim tuturor voluntarilor și tuturor celor care ne‑au susținut!”

Din 2020, momentul începutului, prin intermediul acestei campanii s‑au organizat 550 de acțiuni umanitare în 23 de județe, precum și în municipiul București. Prin implicarea comunităților locale și dedicarea voluntarilor, proiectul continuă să fie un exemplu de solidaritate și generozitate, aducând sprijin concret celor care au cea mai mare nevoie.