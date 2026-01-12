Bilanțul activității pe anul trecut în Arhiepiscopia Râmnicului

Data: 12 Ianuarie 2026

Sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie, joi, 8 ianuarie, a avut loc ședința anuală a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Râmnicului.

Lucrările au fost precedate de săvârșirea slujbei de Te Deum în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” de către chiriarh, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În continuare, în Sala „Emaus” de la Centrul pastoral‑cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului”, după prezentarea aspectelor statutare privitoare la organizarea și activitatea Adunării eparhiale, au fost prezentate rapoartele de activitate sub aspect administrativ, cultural, educațional, economic, juridic și social‑filantropic.

Arhiepiscopia Râmnicului desfășoară 45 de proiecte şi programe sociale care acordă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, consiliere, îngrijiri medicale și sprijin educațional copiilor şi tinerilor.

Din rapoartele prezentate a reieșit faptul că suma de 2.021.778 lei a fost folosită în scop filantropic și educațional pentru un număr de 23.953 de persoane, informează site‑ul eparhiei, arhiepiscopiaramnicului.ro.