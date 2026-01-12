Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Bilanțul activității pe anul trecut în Arhiepiscopia Râmnicului

Data: 12 Ianuarie 2026

Sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie, joi, 8 ianuarie, a avut loc ședința anuală a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Râmnicului.

Lucrările au fost precedate de săvârșirea slujbei de Te Deum în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” de către chiriarh, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În continuare, în Sala „Emaus” de la Centrul pastoral‑cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului”, după prezentarea aspectelor statutare privitoare la organizarea și activitatea Adunării eparhiale, au fost prezentate rapoartele de activitate sub aspect administrativ, cultural, educațional, economic, juridic și social‑filantropic.

Arhiepiscopia Râmnicului desfășoară 45 de proiecte şi programe sociale care acordă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, consiliere, îngrijiri medicale și sprijin educațional copiilor şi tinerilor.

Din rapoartele prezentate a reieșit faptul că suma de 2.021.778 lei a fost folosită în scop filantropic și educațional pentru un număr de 23.953 de persoane, informează site‑ul eparhiei, arhiepiscopiaramnicului.ro.

 

