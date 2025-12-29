Binecuvântare arhierească adusă obștii Mănăstirii Diaconești

Data: 29 Decembrie 2025

Sâmbătă, 27 decembrie, în cea de‑a treia zi de Crăciun, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Diaconești.

Din sobor a făcut parte arhimandritul Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor și schiturilor din Eparhia Romanului și Bacăului și stareț al Mănăstirii Giurgeni, părintele inspector eparhial Constantin Răzvan Popovici, preoți și diaconi, obștea Mănăstirii Diaconești și pelerini veniți din împrejurimi.

În cuvântul Preasfinției Sale de la finalul Sfintei Liturghii, s‑a amintit jertfa întâiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan, precum și exemplul său grăitor pentru fiecare creștin în parte.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Teofil a subliniat importanța jertfei martirilor și urmarea lor întru mărturisirea credinței.

Sărbătoarea dedicată primului martir al Bisericii a fost întregită și de itinerarea expoziției fotodocumentare „Chipuri ale mărturisirii în vremea prigoanei comuniste: Sfinții Visarion de la Lainici și Gherasim de la Tismana”, organizată de către Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău.

La final, maica stareță Evloghia Chirvase a mulțumit Preasfinției Sale pentru prezență și pentru binecuvântările revărsate în cadrul Sfintei Liturghii.

În cadrul slujbei Sfintei Liturghii a fost hirotesit duhovnic ieromonahul Dometian Burlibașa, pe seama Schitului „Sfântul Andrei” din Podei, Comănești.

La momentul chinonicului, Grupul vocal „Petalele Sunetului”, condus de preoteasa Elena Țuglea, a interpretat colinde.