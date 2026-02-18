Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare arhierească la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău

Știri
Un articol de: Ionuţ Chifa - 18 Feb 2026

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, i-a binecuvântat pe credincioșii de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău (Catedrala Veche). Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură, arătând că Duminica Înfricoșătoarei Judecăți nu vorbește doar despre un moment viitor, ci despre alegerile concrete pe care le facem zi de zi: „Cine vrea să moștenească Împărăția lui Dumnezeu încearcă să pună în practică Evanghelia Domnului Hristos, așa cum mărturisim în rugăciunea domnească: «Precum în cer, așa și pe pământ». Și care este acest criteriu de bază, de altfel, pe care Domnul îl rostește în duminica de astăzi? Dragostea față de aproapele, în cele mai la îndemână forme. Criteriul pe care îl stabilește Domnul pentru Împărăția Sa nu presupune performanțe religioase, nu presupune ceva extraordinar ieșit din comun, ci cele mai la îndemână comportamente omenești, pe care cineva le-ar putea observa și să nu fie neapărat foarte credincios. De aceea, judecata Domnului este înfricoșătoare, dar este și plină de milă”.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, dirijat de Florin Lupșe. Preasfinţitul Părinte Benedict l-a felicitat pe preotul paroh Rus Vasile cu prilejul împlinirii a 70 de ani de viață și a 50 de ani de slujire preoțească.

 

