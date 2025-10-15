Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Știri Binecuvântare arhierească la Biserica „Sfânta Vineri" din Pitești

Binecuvântare arhierească la Biserica „Sfânta Vineri” din Pitești

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 15 Octombrie 2025

Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost cinstită marți și de credincioșii din Pitești, județul Argeș, la Biserica „Sfânta Vineri”. În lăcașul de cult, construit la începutul secolului al 20‑lea și restaurat recent, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În final a fost săvârșită slujba Parastasului pentru toți ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

Chiriarhul a adresat celor un cuvânt de învățătură, amintind de cinstirea pe care poporul român o are față de Sfânta Cuvioasă Parascheva, precum și de legătura care există între Argeș și capitala Moldovei.

Biserica „Sfânta Vineri”este un important monument istoric și de arhitectură din municipiul Pitești. A fost construită între anii 1903 și 1908 de către inginerul piteștean Dimitrie Gh. Dima, după planurile arhitectului Ion N. Socolescu, ce s‑a inspirat din cele mai autentice tradiţii arhitecturale ale poporului nostru. Pictura care împodobește catedrala Sfânta Vineri din Pitești a fost realizată, în anul 1908, de către pictorul Dumitru Marinescu, un artist faimos al acelei perioade, fost rector al Academiei Belle Arte din București.

În perioada 2014‑2015 au avut loc lucrări de consolidare, restaurare și reabilitare a ansamblului Bisericii „Sfânta Vineri”, lucrări finanțate prin accesarea de fonduri europene.

 

