Binecuvântare arhierească la Biserica „Sfânta Vineri” din Pitești

Data: 15 Octombrie 2025

Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost cinstită marți și de credincioșii din Pitești, județul Argeș, la Biserica „Sfânta Vineri”. În lăcașul de cult, construit la începutul secolului al 20‑lea și restaurat recent, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În final a fost săvârșită slujba Parastasului pentru toți ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

Chiriarhul a adresat celor un cuvânt de învățătură, amintind de cinstirea pe care poporul român o are față de Sfânta Cuvioasă Parascheva, precum și de legătura care există între Argeș și capitala Moldovei.

Biserica „Sfânta Vineri”este un important monument istoric și de arhitectură din municipiul Pitești. A fost construită între anii 1903 și 1908 de către inginerul piteștean Dimitrie Gh. Dima, după planurile arhitectului Ion N. Socolescu, ce s‑a inspirat din cele mai autentice tradiţii arhitecturale ale poporului nostru. Pictura care împodobește catedrala Sfânta Vineri din Pitești a fost realizată, în anul 1908, de către pictorul Dumitru Marinescu, un artist faimos al acelei perioade, fost rector al Academiei Belle Arte din București.

În perioada 2014‑2015 au avut loc lucrări de consolidare, restaurare și reabilitare a ansamblului Bisericii „Sfânta Vineri”, lucrări finanțate prin accesarea de fonduri europene.