Binecuvântare cu agheasmă la sediul Consulatului României din Seghedin

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, a binecuvântat luni, 12 ianuarie, cu Agheasmă Mare sediul Consulatului General al României la Seghedin și reședința consulului general, Florin Trandafir Vasiloni. Ierarhul a fost însoțit de părintele protosinghel Visarion Tuderici, secretarul eparhial, căruia îi este încredințată comunitatea ortodoxă românească din Seghedin, și de arhidiaconul Emanuel Văduva.

Păstrând tradiția din anii precedenți, precum și bunele relații cu reprezentanțele diplomatice ale României în Ungaria, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan s-a deplasat la Seghedin pentru a aduce binecuvântarea Iordanului, potrivit obiceiului de acasă, prin stropirea oamenilor și a caselor cu Agheasmă Mare de la sărbătoarea Bobotezei. Părintele Episcop și însoțitorii săi au fost întâmpinați cu multă bucurie de consulul general Florin Trandafir Vasiloni, de părintele Aurel Becan, protopop de Seghedin, de consulii Ionuț Săvescu și Sanda Filip, precum și de restul personalului instituției.

După binecuvântarea clădirilor și a persoanelor prezente, Preasfinția Sa a purtat discuții cu acestea despre programele culturale care vor fi organizate în noul an la Seghedin pentru comunitatea românească de aici, dar și despre momentele principale ale anului care a trecut.

La Seghedin funcționează de mai mulți ani un Consulat General al României care contribuie la întreținerea relațiilor diplomatice între cele două țări, dar și la rezolvarea problemelor consulare ale cetățenilor români care trec prin aceste locuri, ne-a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

În aceeași zi, consulul general al României la Seghedin și ceilalți membri ai misiunii diplomatice au luat parte la comemorarea eroilor români și ungari căzuți la Cotul Donului-Stalingrad, în luptele din cel de-Al Doilea Război Mondial. Manifestarea, desfășurată în Piața Rakoczi din Seghedin, a fost organizată de Prefectura comitatului Csongrad-Csanad.