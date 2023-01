Binecuvântare la început de an la Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă Română a prăznuit la 1 ianuarie Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și i-a sărbătorit pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi pe mama sa, Sfânta Emilia. Cu acest prilej, la Catedrala Patriarhală din București, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurați de un sobor de slujitori. La final, a fost săvârșită slujba de Te Deum la Anul Nou și a fost proclamat în mod solemn anul 2023 drept „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești” în Patriarhia Română.

Numeroși credincioși bucureșteni s-au rugat împreună cu clericii în Catedrala Patriarhală, la început de an calendaristic, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu și ocrotirea sfinților Săi.

După citirea pasajelor evanghelice rânduite, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța acestei zile de mare sărbătoare: „În fiecare an, la 1 ianuarie prăznuim o întreită sărbătoare: praznicul împărătesc al Tăierii împrejur a Pruncului Iisus Hristos, pomenirea Sfântului Vasile cel Mare și începutul Anului Nou civil. În anii în care data de 1 ianuarie cade în zi de duminică, la aceste trei sărbători se adaugă și o a patra, anume Duminica dinaintea Botezului Domnului. De aceea, am ascultat la Sfânta Liturghie trei texte evanghelice: cel dintâi ne-a vorbit despre lucrarea de pregătire a prezentării către popor a Mântuitorului, împlinită de Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul și Botezătorul Său; al doilea s-a referit la praznicul împărătesc de astăzi; al treilea pasaj evanghelic al zilei a fost închinat pomenirii Sfântului Vasile cel Mare, vorbind despre Hristos, Păstorul cel Bun, modelul ideal al tuturor păstorilor Bisericii, printre aceștia aflându-se în mod cu totul deosebit ierarhul pomenit astăzi. La finalul Sfintei Liturghii, la slujba de Te Deum este citită a patra Evanghelie a zilei, care ne arată semnificația noului început de an și a valorii timpului pentru mântuirea noastră”.

Ierarhul a explicat semnificaţia fiecăruia dintre evenimentele și persoanele amintite, vorbind îndeosebi despre sensurile duhovnicești ale praznicului împărătesc sărbătorit, care amintește de momentul când Mântuitorul a primit numele „Iisus”: „Există o legătură strânsă între Evanghelia rânduită în Duminica dinaintea Botezului Domnului și Evanghelia sărbătorii împărătești de astăzi. Potrivit Sfinților Părinți, tăierea-împrejur, care a fost semnul văzut al legământului încheiat între Dumnezeu și Patriarhul Avraam, care avea să devină tată al multor popoare, prefigura botezul pe care îl va instaura Mântuitorul Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor celor care îl vor primi în numele Preasfintei Treimi. Tăierea-împrejur a fost legiferată de Moise și a devenit obligatorie pentru toți pruncii de parte bărbătească care treceau prin acest ritual în a opta zi de la naștere, atunci când li se punea și numele, în acest fel pruncul devenind o persoană distinctă și un partener de dialog al lui Dumnezeu. Fiind adus la Templul din Ierusalim de Preasfânta Sa Maică și de Dreptul Iosif, în a opta zi după naștere, Pruncul Iisus este tăiat-împrejur, potrivit rânduielilor Legii Vechi, și primește numele care nu a fost ales nici de Maica Domnului, nici de ocrotitorul lor, Iosif, ci a fost desemnat de Dumnezeu, Tatăl Ceresc al Mântuitorului, prin Arhanghelul Gavriil. Semnificația numelui Iisus, care vine din ebraicul «Yeshua», este «Dumnezeu mântuiește». De aceea, noi Îl numim pe Iisus Hristos Mântuitorul lumii și al fiecărui credincios”. În încheiere, Preasfinția Sa a amintit faptul că noul an în care am intrat, precum și tot restul vieții noastre, reprezintă un prilej de înaintare nu numai în vârstă, ci și în înțelepciune duhovnicească și în împlinirea poruncilor dumnezeiești.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit slujba de Te Deum la Anul Nou, la finalul căreia a avut loc proclamarea solemnă a anului 2023 drept „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești”. Actul oficial de proclamare a fost citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.

În continuare, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt legat de proclamarea Anului omagial și comemorativ 2023, intitulat „Prețuirea și ajutorarea vârstnicilor sunt expresii ale maturității spirituale și sociale în viața comunității”. Patriarhul României a prezentat și icoana emblematică a acestui an, în care sunt zugrăviţi sfinți ocrotitori ai bătrânilor, respectiv Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorociță Ana. Proclamarea solemnă a noului An omagial și comemorativ în Patriarhia Română s-a încheiat cu intonarea de către Grupul psaltic „Tronos” a cântării speciale compuse cu ocazia acestui eveniment.