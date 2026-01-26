Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Tulcea

Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 26 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii”, situată la ieșirea din orașul Măcin, județul Tulcea. Din sobor a făcut parte și părintele arhimandrit Ieronim Vasile, starețul mănăstirii. La slujbă au participat numeroși credincioși din Măcin, care s‑au rugat împreună cu ierarhul.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat importanța dorinței sincere de a‑L întâlni pe Hristos regăsită la vameșul Zaheu: „Vedem cum acest vameș L‑a primit cu bucurie în casa lui pe Mântuitorul Iisus Hristos. Tot așa, se cuvine ca și noi să‑L primim în casa sufletelor noastre pe Cel care este Împăratul cerului și al pământului, pentru a ne aduce pace, har și binecuvântare”.

Așezământul monahal este situat la poalele Munților Măcinului, într‑un cadru natural deosebit, specific Dobrogei de Nord. Zona este cunoscută atât pentru vechimea reliefului, cât și pentru bogata sa istorie creștină. Mănăstirea reprezintă un important loc de rugăciune și reculegere, continuând tradiția vieții monahale într‑un spațiu cu profunde rădăcini spirituale.

 

