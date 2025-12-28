Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare pentru credincioșii din Râmnicu Vâlcea

Data: 28 Decembrie 2025

IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Nașterii Domnului, 25 decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

Chiriarhul a împărtășit cu acest prilej credincioșilor mesajul pastoral, reliefând că „Mare și de necuprins este minunea ce se arată la acest slăvit praznic al Întrupării Fiului lui Dumnezeu: Cuvântul Cel veșnic Se naște din Preacurata Fecioară, din «templul cel însuflețit», și, întrupându‑Se, nu Se desparte de Tatăl, căci, precum strălucirea de foc nu se rupe, așa și din sânurile părintești nu Se desparte Cel Ce S‑a născut pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire”, se arată pe arhiepiscopiaramnicului.ro.

 

