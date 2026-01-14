Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare pentru o venerabilă credincioasă din județul Dâmbovița

Data: 14 Ianuarie 2026

Cu prilejul împlinirii venerabilei vârste de 100 de ani, Maria Dinu, enoriașă a Parohiei Dobra, din Protoieria Târgoviște Sud, județul Dâmbovița, a primit binecuvântarea și aprecierea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, care i‑a transmis un mesaj de felicitare, însoțit de un sprijin financiar.

Acestea au fost oferite în cadrul unui moment festiv de preoții Parohiei Dobra, Marius Ioan Safta și Dragoș Mitroi, care au subliniat, în numele Înaltpreasfinției Sale, statornicia în credință a Mariei Dinu, precum și exemplul luminos al unei vieți trăite în demnitate, rugăciune și devotament față de Biserică, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

