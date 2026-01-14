Binecuvântare pentru o venerabilă credincioasă din județul Dâmbovița

Data: 14 Ianuarie 2026

Cu prilejul împlinirii venerabilei vârste de 100 de ani, Maria Dinu, enoriașă a Parohiei Dobra, din Protoieria Târgoviște Sud, județul Dâmbovița, a primit binecuvântarea și aprecierea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, care i‑a transmis un mesaj de felicitare, însoțit de un sprijin financiar.

Acestea au fost oferite în cadrul unui moment festiv de preoții Parohiei Dobra, Marius Ioan Safta și Dragoș Mitroi, care au subliniat, în numele Înaltpreasfinției Sale, statornicia în credință a Mariei Dinu, precum și exemplul luminos al unei vieți trăite în demnitate, rugăciune și devotament față de Biserică, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.