Binecuvântare pentru românii din Bichișceaba

Un articol de: Eduard Murariu - 18 Feb 2026

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, s‑a aflat duminică, 15 februarie, în mijlocul credincioșilor de la parohia românească din Bichișceaba (Békéscsaba), unde a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici.

Din soborul de slujitori au făcut parte pr. Aurel Bătrân, parohul acestei comunități, și arhidiaconul Emanuel Văduva, slujitor la Catedrala Episcopală din Giula. Totodată, la slujbă au participat Eva Bocsor Karancsi, președintele Autoguvernării Românești Județene a Județului Bichiș (Békés), și Corina Olaru, vicepreședintele Autoguvernării Românești Locale din Bichișceaba, precum și credincioși din împrejurimi. Răspunsurile liturgice au fost dat de un profesor de istorie de la Colegiul Național „Vasile Goldiș” din Arad, care a urmat și studii teologice.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a punctat actualitatea și învățăturile pericopei evanghelice rânduită să fie citită în această duminică. Relația cu semenii noștri este foarte importantă, atât pentru noi, cât și pentru aceștia, ea determinând, prin omenie, generozitate și liberă alegere, starea vieții noastre în veșnicie, a explicat Preasfinția Sa.

Mai mulți credincioși s‑au împărtășit cu Sfintele Taine. La finalul slujbei, chiriarhul și‑a exprimat bucuria pentru înflorirea comunității de credincioși români din Bichișceaba, iar părintele paroh, în numele credincioșilor, i‑a mulțumit Preasfințitului Părinte Siluan pentru slujire și binecuvântare, ne‑a transmis Biroul de presă al eparhiei.

Biserica de zid din Bichișceaba este închinată „Sfântului Ierarh Nicolae” și „Duminicii Tuturor Sfinților” și a fost construită în anul 1822, iar tavanul lăcașului a fost pictat în stil tradițional, bizantin, cu sprijin financiar din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

 

