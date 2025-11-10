Binecuvântarea capelei Spitalului CFR din orașul Galaţi

În ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, 9 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. La slujbă au fost prezenţi credincioşi din municipiu, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul acestui sfânt lăcaş.

După săvârșirea Sfintei Liturghii de la Catedrala Arhiepiscopală, ierarhul Dunării de Jos a mers la capela din cadrul Spitalului General Căi Ferate Galaţi unde a oficiat slujba de binecuvântare a lăcaşului de cult pentru slujire.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a oferit noii biserici Antimisul sfinţit și a binecuvântat cu agheasmă icoanele şi pereții lăcaşului de cult. Capela i-a primit ca ocrotitori spirituali pe Sfântul Ioan Rusu din insula Evia şi pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina. Pe tot parcursul slujbei, cei prezenţi s‑au închinat la icoana ce adăposteşte o părticică din moaştele Sfântului Nectarie, adusă spre cinstire din patrimoniul sacru al Reşedinţei arhiepiscopale.

După momentul binecuvântării cu agheasmă, ierarhul locului a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre edificarea unui lăcaș de închinare, evidenţiind implicarea deosebită şi bucuria acestei unităţi medicale care a dorit foarte mult să aibă o biserică. A vorbit celor prezenţi şi despre necesitatea îmbinării darului vindecării cu ştiinţa vindecării, arătând că actul medical trebuie să fie însoțit de credință și rugăciune către Dumnezeu și către sfinții Lui dăruiți nouă ca vindecători.

La final, Arhipăstorul Dunării de Jos, în prezenţa cadrelor medicale, a vizitat pacienţii internaţi în acest spital pentru a‑i binecuvânta cu sfintele moaşte, a‑i încuraja şi a le oferi iconiţe şi alte daruri.

Evenimentul a continuat seria manifestărilor spiritual‑liturgice, pastoral‑misionare, cultural‑educaţionale şi social‑filantropice desfăşurate pe tot parcursul lunii noiembrie în parohiile şi aşezămintele social‑filantropice, în şcolile teologice, în unităţile medicale, precum şi în instituţiile de învăţământ şi de cultură din Eparhia Dunării de Jos, închinate Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolat şi ocrotitor al creştinilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos, dar şi al întregului neam românesc.